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В Украине более 200 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за последнюю неделю

Эпидпорог превышен больше чем на 10%

В Украине более 200 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за последнюю неделю В Украине более 200 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за последнюю неделю
Грипп в Украине. Фото: molbuk.ua

На данный момент в Украине эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 10,6%.

Однако это якобы не означает начало эпидемии гриппа в стране, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в стране зафиксировано 66 смертей от гриппа.

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При этом указано, что всего от гриппа вакцинировались около 238 тысяч человек, из них 105 — на прошлой неделе.

Напомним, на Прикарпатье 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина, у которой подозревают наличие китайского коронавируса. Предварительно ей поставили диагноз — грипп "А", осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением.

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Как сообщалось, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 19 марта 2020 года в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из которых 2 — летальные.

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