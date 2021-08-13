Происшествия 1 час назад

В Украине будут по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях

При необходимости всех граждан планируют оповещать в режиме реального времени о чрезвычайных происшествиях в стране

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине планируют по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

В частности, будет создана система оповещения, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ТСН".

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По его словам, сейчас строится новая система Мультиплекс МХ-7, и в рамках этого проекта будет создана система оповещения.

Указано, что на сегодняшний день этим вопросом занимаются Госспецсвязи и КРРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения).

При этом Федоров объяснил суть указанной системы: при необходимости всех граждан планируют оповещать в режиме реального времени о чрезвычайных происшествиях в стране.

"Было решение СНБО, и в соответствии с этим решением для начала строительства выделяется бюджет Министерством финансов. Есть экшн-план, как все быстро сделать в течение полугода после того, как появится финансирование", — отметил министр.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на данный момент функционируют около двух десятков химически опасных объектов, а люди, проживающие рядом с ними, находятся в зоне потенциального риска.

Напомним, 20 июля предприятие "Ривнеазот" информировало о чрезвычайном происшествии — разгерметизации трубопровода в цехе по производству азотной кислоты, в результате чего произошел выброс нитрозных газов на территории завода.

По данным ГСЧС, последствия чрезвычайной ситуации были ликвидированы собственными силами, жертв и пострадавших нет.

Вскоре синоптики предупредили о возможных кислотных дождях после этой аварии.

Согласно проведенным измерениям лабораторией предприятия, химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы населению и окружающей среде нет.

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