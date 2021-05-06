В Украине отменили "красную" зону по Covid-19 еще в двух областях

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 6 мая решила отменить с начала суток 7 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Полтавской областей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

При этом решено применить на территории указанных двух областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровень эпидемической опасности.

Напомним, с 6 мая "красный" уровень эпидопасности коронавирусной инфекции был отменен сразу в трех областях — Харьковской, Хмельницкой и Черниговской. При этом последняя из них, в отличие от первых двух останется пока в "оранжевой" зоне.

Таким образом, в "красной" зоне с 7 мая останется лишь один регион — Сумская область.

Отметим при этом, что накануне украинские ученые сообщили, что если темпы вакцинации против коронавируса в Украине останутся на нынешнем уровне, то страна рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет от этой болезни только в 2023 году.

