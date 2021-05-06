Политика 1 час назад

В Украине отменили "красную" зону по Covid-19 еще в двух областях

Таким образом, в зоне наибольшей опасности коронавирусной инфекции остается лишь один регион

Запорожье. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Запорожье. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua
Запорожье. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 6 мая решила отменить с начала суток 7 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Полтавской областей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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При этом решено применить на территории указанных двух областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровень эпидемической опасности.

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Напомним, с 6 мая "красный" уровень эпидопасности коронавирусной инфекции был отменен сразу в трех областяхХарьковской, Хмельницкой и Черниговской. При этом последняя из них, в отличие от первых двух останется пока в "оранжевой" зоне.

Таким образом, в "красной" зоне с 7 мая останется лишь один регион — Сумская область.

Отметим при этом, что накануне украинские ученые сообщили, что если темпы вакцинации против коронавируса в Украине останутся на нынешнем уровне, то страна рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет от этой болезни только в 2023 году.

Тем временем президент Владимир Зеленский требует, чтобы до Дня независимости вакцинацию от коронавируса в Украине прошло большинство украинцев. Отметим, что на сегодня получивших первую дозу вакцины в Украине лишь 756 тысяч, а обе дозы — лишь 290 человек.

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