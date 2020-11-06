Общество 30 минут назад

В Украине с 9 ноября не будет зеленых и желтых карантинных зон

В красную зону попадают две области целиком и еще десяток областных центров

Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел
Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 ноября установила новое эпидемиологическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью Covid-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, оно вступит в силу с начала суток 9 ноября.

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С этого момента все районы будут отнесены либо к оранжевой, либо к красной эпидемиологической зоне.

В частности, полностью в оранжевой зоне осталась лишь Кировоградская область. При этом в красную зону полностью вошли Житомирская и Полтавская области, а также большинство районов Хмельницкой.

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Число областных центров, попавших в нее, выросло до 12 — это Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Традиционно предусматривается, что новое эпидзонирование вводится на 14 дней. Однако оно уже регулярно пересматривается спустя лишь неделю после предыдущего утвержденного.

Напомним, что со 2 ноября в стране действовало карантинное деление, в рамках которого оставались желтые и даже зеленые зоны в Херсонской области.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов 6 ноября заявил, что карантин выходного дня является "идеальным балансом", поскольку Украина не может уйти на полный локдаун на 3-4 недели.

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