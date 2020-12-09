В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 12585 человек

По состоянию на 9 декабря, в Украине зарегистрировано 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшие сутки госпитализованы 1 281 человек, зафиксировано 276 летальных случаев и выздоровело 14 554 пациента.

Кроме этого, проведено 58 271 тестирования, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 37 822, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 20 449.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 845 343 человека, 451 118 человек выздоровело и 14 204 — скончалось. Также проведено 487 650 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 18 988 случаев;

Волынская область — 26 832 случая;

Днепропетровская область — 46 056 случаев;

Донецкая область — 27 044 случая;

Житомирская область — 32 498 случаев;

Закарпатская область — 25 029 случаев;

Запорожская область — 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 730 случаев;

город Киев — 84 538 случаев;

Киевская область — 45 497 случаев;

Кировоградская область — 6 524 случая;

Луганская область — 7 275 случаев;

Львовская область — 51 375 случаев;

Николаевская область — 22 127 случаев;

Одесская область — 54 123 случая;

Полтавская область — 27 222 случая;

Ровенская область — 34 578 случаев;

Сумская область — 34 226 случаев;

Тернопольская область — 30 203 случая;

Харьковская область — 60 273 случая;

Херсонская область — 12 826 случаев;

Хмельницкая область — 32 960 случаев;

Черкасская область — 28 728 случаев;

Черновицкая область — 35 826 случаев;

Черниговская область — 22 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 8 декабря 2020 года, в Украине зарегистрировано 10811 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, заболели 520 детей и 512 медработников.