За сутки в Украине зафиксировано около 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 8 декабря 2020 года, в Украине зарегистрировано 10 811 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, заболели 520 детей и 512 медработников.
Такие данные на своей странице в Facebook приводит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1 319 человек, выздоровело от этой болезни 12 860 пациентов и зафиксировано 195 летальных случаев.
Кроме этого, проведено 55 070 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 30 718, методом имунноферментного анализа (ИФА) — 24 352.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 832 758 человек, выздоровело — 436 564 человека и 13 928 пациентов скончались. В течение этого времени проведено 4 838 679 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 18 824 случая;
Волынская область — 26 475 случаев;
Днепропетровская область — 45 752 случая;
Донецкая область — 26 235 случаев;
Житомирская область — 32 354 случая;
Закарпатская область — 24 886 случаев;
Запорожская область — 37 885 случаев;
Ивано-Франковская область — 39 541 случай;
город Киев — 82 810 случаев;
Киевская область — 44 554 случая;
Кировоградская область — 6 418 случаев;
Луганская область — 7 141 случай;
Львовская область — 50 787 случаев;
Николаевская область — 21 798 случаев;
Одесская область — 52 853 случая;
Полтавская область — 26 571 случай;
Ровенская область — 34 088 случаев;
Сумская область — 33 904 случая;
Тернопольская область — 29 977 случаев;
Харьковская область — 59 739 случаев;
Херсонская область — 12 493 случая;
Хмельницкая область — 32 539 случаев;
Черкасская область — 27 913 случаев;
Черновицкая область — 35 622 случая;
Черниговская область — 21 599 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 7 декабря 2020 года зафиксировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.