За сутки в Украине зафиксировано около 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 8 декабря 2020 года, в Украине зарегистрировано 10 811 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, в частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Такие данные на своей странице в Facebook приводит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1 319 человек, выздоровело от этой болезни 12 860 пациентов и зафиксировано 195 летальных случаев.

Кроме этого, проведено 55 070 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 30 718, методом имунноферментного анализа (ИФА) — 24 352.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 832 758 человек, выздоровело — 436 564 человека и 13 928 пациентов скончались. В течение этого времени проведено 4 838 679 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 18 824 случая;

Волынская область — 26 475 случаев;

Днепропетровская область — 45 752 случая;

Донецкая область — 26 235 случаев;

Житомирская область — 32 354 случая;

Закарпатская область — 24 886 случаев;

Запорожская область — 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 541 случай;

город Киев — 82 810 случаев;

Киевская область — 44 554 случая;

Кировоградская область — 6 418 случаев;

Луганская область — 7 141 случай;

Львовская область — 50 787 случаев;

Николаевская область — 21 798 случаев;

Одесская область — 52 853 случая;

Полтавская область — 26 571 случай;

Ровенская область — 34 088 случаев;

Сумская область — 33 904 случая;

Тернопольская область — 29 977 случаев;

Харьковская область — 59 739 случаев;

Херсонская область — 12 493 случая;

Хмельницкая область — 32 539 случаев;

Черкасская область — 27 913 случаев;

Черновицкая область — 35 622 случая;

Черниговская область — 21 599 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 7 декабря 2020 года зафиксировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.