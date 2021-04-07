Политика 20 минут назад

В Украину разрешили пускать без негативного ПЦР-теста иностранных детей до 12 лет

Кроме того, правительство разрешило работу в "красных" зонах химчисток и продажу там саженцев

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров отменил обязательное наличие отрицательного тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не позднее, чем за 72 часа, для въезда в Украину иностранцами и лицами без гражданства возрастом до 12 лет.

Такое решение было принято на заседании правительства 7 апреля, сообщает в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, отслеживающий решения Кабмина. Данным решением было внесено соответствующее изменение в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

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При этом правительство уточнило, что требование о наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус распространяется на иностранцев не при "пересечении границы", а именно при въезде в Украину.

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Кроме того, Кабмин разрешил в "красных" зонах эпидемической опасности распространения Covid-19 предоставлять услуги по стирке и химической очистки текстильных и меховых изделий, а также продавать в этих регионах посадочный материал.

Напомним, Кабмин обязал иностранцев иметь для пересечения украинской границы негативный ПЦР-тест на Covid-19 решением от 22 марта. Напомним, что им же было запрещено пребывание на территориях общего пользования в "красных зонах" без масок.

Отметим также, что с 30 марта обязательный карантин для въезжающих извне Евросоюза ввела соседняя Польша.

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