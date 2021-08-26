В Виннице горели производственные склады (ФОТО)

25 августа в 17:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области поступило сообщение о пожаре в складских помещениях в переулке Широцкого в городе Виннице.

Как сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС, по повышенному номеру вызова к месту происшествия направлены все городские пожарно-спасательные подразделения и штаб оперативно-координационного центра.

На месте происшествия спасатели установили, что огнем охвачены складские помещения на площади 700 квадратных метров.

По предварительным данным, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели.

В ГСЧС отмечают, что пожар был локализован в 18:49, а в 19:42 полностью ликвидирован.

Причина возникновения возгорания пока устанавливается специалистами.

К борьбе с огнем от ГСЧС привлекалось 43 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Киеве на улице Куреневская, 21 в Оболонском районе столицы на производственных складах возник масштабный пожар.

Напомним, 1 августа в селе Нерубайское Одесского района возник масштабный пожар на складах.

Перед этим масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода. В этом же месяце в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.