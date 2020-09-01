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В мире 1 час назад

Венгрия закрыла границу для иностранцев

Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин.

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Только после того, как результаты двух анализов на COVID-19 будут отрицательными, ограничения для них будут отменены.

По данным worldometers.info, на сегодняшний день в Венгрии зарегистрировано более 6,2 тысяч инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки зафиксировано 118 новых случаев.

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С начала пандемии в этой стране от коронавируса скончались 616 человек, за минувшие сутки умер один больной.

Ранее сообщалось, что с 15 июля Венгрия ввела новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины на внеочередном заседании досрочно ввел запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением COVID-19.

В частности, в "красной зоне" оказались 65 государств, среди которых — США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.

 

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