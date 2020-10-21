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В мире 20 минут назад

Вместо пластика — дерево: в Европе начинают выпуск экологически чистых платежных карт

Дебетовые карты TreeCard изготовлены из экологически чистой древесины вишни FSC. Из одного дерева может выйти 300 тысяч карт

Фото: TreeCard Фото: TreeCard
Фото: TreeCard

Немецкая поисковая система Ecosia инвестировала 1 млн фунтов стерлингов в британский финтех-стартап TreeCard, который производит деревянные платежные карточки.

Как сообщает Ecosia, 80% прибыли, полученной по платежам, будут направляться на экологические программы по восстановлению лесов, а оставшиеся 20% — на производство самих карт.

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Дебетовые карты TreeCard изготовлены из экологически чистой древесины вишни FSC. Из одного дерева может выйти 300 тысяч карт.

Деревянная карта TreeCard работает в сети Mastercard, и как полноценная дебетовая карта пополняется из обычного банковского счета, имеет чип и PIN-код для безопасности расчетов, работает с поддержкой бесконтактных транзакций и мобильных платежей.

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Кроме этого, TreeCard также имеет собственное мобильное приложение, в котором можно следить за расходами, разделять счета с друзьями и смотреть, сколько деревьев было высажено на средства из каждой платежной операции.

"Мы стремимся привлечь как минимум 100 тысяч человек. По нашим оценкам, это поможет нам профинансировать посадку шести миллионов деревьев. TreeCard будет запущена в США и на некоторых рынках ЕС в течение следующих 12 месяцев. Но очень многое зависит от заинтересованности и подписок, которые мы получим от пользователей Ecosia по всему миру", — рассказал соучредитель TreeCard Джейми Кокс.

Как сообщалось ранее, платежная платформа Payoneer в начале сентября 2020 года начала самостоятельно выпускать карты Payoneer Prepaid Mastercard® cards.

Ранее карты для пользователей Payoneer выпускала компания Wirecard. Прекращение обслуживания карт, привязанных к счетам Payoneer, вызвало бурю в среде офшорных программистов.

Позже Payoneer возобновил обслуживание клиентов и начал поиск нового партнера для обслуживания своих клиентов с помощью привязанных платежных карт.

 

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