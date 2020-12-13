Война в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

12 декабря Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.

В частности, в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Армения совершила "провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана", тем самым нарушив режим прекращения огня.

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В результате этого, Вооруженные силы Азербайджана нанесли ответный удар по позициям армянских войск.

В свою очередь, в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил "активные наступательные действия" в районе населенных пунктов Хин Тахлар и Хцаберд в Нагорном Карабахе, а армянские силы приняли "соразмерные действия" в ответ, сообщают "Новости Армении".

Ранее 12 декабря представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в своем Telegram-канале, что на юге Нагорного Карабаха вечером 11 декабря азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям. По ее словам, трое армянских военных получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября.

Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

В ночь на 10 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано мирное соглашение.

После подписания мирного соглашения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе в Карабахской войне.

Как отмечается, за время военного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял убитыми 2 783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.

Сообщалось также, что Армения и Азербайджан до конца 2020 года проведут переговоры по уточнению государственной границы между странами.