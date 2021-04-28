Уйти, чтобы остаться. зачем премьер-министр Армении Пашинян собирается "обнулить" власть

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подал в отставку. Вместе с ним было распущено и все правительство страны: теперь и Пашинян, и все члены Кабинета министров будут продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового.

Это решение Пашиняна неожиданностью не стало. Так, еще в марте 2021, после того, как Армения погрузилась в политический кризис после, по сути, капитуляции в войне за Нагорный Карабах, он заявил, что покинет пост для того, чтобы в стране летом состоялись внеочередные парламентские выборы.

Delo.ua рассказывает, как Пашинян намерен "обнулить" власть в Армении и есть ли у него шансы остаться на посту после этого.

Многоходовка

Сообщая о намерении подать в отставку, Никол Пашинян заявил, что делает это "не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". Конституция Армении дает ему такую возможность: согласно Основному закону, если после отставки премьера парламент дважды не сможет большинством голосов назначить нового, то он будет распущен.

Вероятнее всего, этот план Пашиняну удастся реализовать — на сегодняшний день большинство в парламенте Армении принадлежит политическому альянсу "Мой шаг", лидером которого и является подавший в отставку премьер. Тем более, что идею о выходе из политического кризиса при помощи выборов поддержала и парламентская оппозиция Армении.

В то же время, против этого выступает внепарламентская — Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном. Именно эта политическая сила была вынуждена уступить власть в Армении в 2018 году: тогда назначение Саргсяна, президентские полномочия которого подошли к концу, премьер-министром вызвало массовые протесты, которые возглавил Никол Пашинян. Эти события получили название "Бархатная революция" и закончились уходом Саргсяна в отставку. На посту премьера его сменил Пашинян. На последующих досрочных парламентских выборах Республиканская партия набрала 4,7% голосов, а ее представители не получили ни единого мандата. На этих же выборах политический альянс Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,43% голосов, а его лидер снова занял пост премьер-министра.

В 2021 году на внеочередные выборы, которые предварительно могут состояться 20 июня, пойдет правящая сейчас партия "Гражданский договор" (входит в альянс "Мой шаг" — Delo.ua), а Пашинян станет кандидатом в премьер-министры от нее. И, как считают политические эксперты, у него есть все шансы снова оказаться во главе правительства Армении.

Кандидат без конкурентов

Выступая против внеочередных парламентских выборов, лидер республиканцев Серж Саргсян утверждает, что они легитимизируют правительство Пашиняна, которое потеряло часть народной поддержки после капитуляции Армении в войне за Нагорный Карабах. И это действительно так, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса. По его словам, это политический маневр Пашиняна, направленный на то, чтобы обновить свой мандат доверия. Более того, в этот момент он еще пользуется тем, что оппозиция в Армении пока слабая, дезорганизованная и не может предложить ни альтернативной ему кандидатуры, ни программы.

"Расчет Пашиняна на то, что до июня оппозиция не сможет составить ему конкуренцию, ее электорат будет разрозненным, а поддержка самого Пашиняна и его политсилы позволит снова занять первое место, сформировать большинство в парламенте и новое правительство. Это даст ему еще минимум год, за который его никто не будет трогать, а он сможет продолжить тот политический курс, который начал в 2018 году", — говорит Куса.

На сегодняшний день шансы, что у Пашиняна выйдет реализовать свою стратегию, высокие: его партия, согласно результатам соцопросов, лидирует. В частности, по данным опроса, опубликованным консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group), представляющей в Армении Gallup International Association, в марте 2021 года, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то альянс "Мой шаг" получил бы 31,7% голосов избирателей. Две оппозиционные партии — "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" — смогли бы набрать 4,4% и 2,7% голосов соответственно. Республиканская партия могла бы рассчитывать на 2,4% голосов.

Более того, как отмечает эксперт, реальных соперников на армянской политической арене на сегодняшний день у Пашиняна нет. Пока его главным оппонентом считается второй президент Армении (1998-2008 годы) Роберт Кочарян. Он уже заявил о намерении возглавить оппозиционный блок партий на грядущих выборах, но пока его поддержка, по оценкам социологов, составляет 5,9%.

"Есть публичные люди, которые ассоциируются с оппозиционным движением. В основном, это "старые лица" — экс-президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян, но они очень "токсичные" и имею высокий антирейтинг. В силу этого, они не могут быть альтернативой Пашиняну. Конкурентов среди представителей молодого поколения или "новых" политиков тоже нет, — отмечает Куса, — По политической программе тоже дела обстоят не очень хорошо: оппозиция пока не может нормально коммуницировать. И у них проблемы с мобилизацией сторонников, они не могут в полной мере массово собирать людей".

При этом, к июню ситуация может измениться, если в политическом пространстве появятся "новые лица", компромиссный кандидат или какие-то партии объединят свои усилия, допускает эксперт.

С другой стороны, сам Пашинян, несмотря на лидерские позиции в еще предстоящей избирательной гонке, соглашаться на внеочередные выборы не хотел, отмечает исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. По мнению эксперта, это был вынужденный шаг, сделанный под давлением армянского политикума и улицы.

Напомним, что протесты с требованием отставки Пашиняна вспыхнули после того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого оппоненты Пашиняна обвинили его в проигрыше в войне за спорную территорию, а сторонники выступили с мнением, что это решение позволило избежать быстрого разгрома армянской армии силами Азербайджана. В феврале 2021 года политический кризис вспыхнул с новой силой — тогда Генштаб Армании потребовал немедленной отставки Пашиняна и его правительства, а премьер, в свою очередь, назвал это "попыткой военного переворота".

В свете этих событий для многих армян Пашинян сейчас не является лучшим кандидатом, но они следуют логике, что лучше пусть останется он, чем вернуться "старые" постсоветские элиты, которых они уже не воспринимают, отмечает Илия Куса.

"Среди людей, которые разочаровались в нем в связи с событиями в Нагорном Карабахе, есть две основные категории. Первая — люди, которые его поддерживали, а потом разочаровались, но пока не поддерживают "старых" политиков. То есть для них лучше Пашинян со всей этой историей, чем возвращение "старых" элит. Они будут голосовать за него, если не будет альтернативы. Вторая категория людей — это те, кто с самого начала его не поддерживал. Для них история с Карабахом была только подтверждением их мнения, они как не меняли позицию, так и не поменяют ее. Это ядерный электорат оппозиции, но он небольшой — примерно 10-15%", — объясняет эксперт.

В то же время, как подчеркивает Игорь Семиволос, уровень поддержки Пашиняна дает ему основания для того, чтобы уверенно вести избирательную кампанию, в отличие от его возможных конкурентов.

"Уровень поддержки тех, кто хочет немедленного реванша в войне, еще меньше, чем у Кочеряна. Им не особо верят. Для этого нужны чрезвычайные усилия, на которые у Армении нет сил. Тема реваншизма может их радовать, но достаточных голосов не наберет", — считает эксперт.

Впрочем, эксперт по вопросам Балкан и Восточной Европы аналитического центра "ADASTRA" Богдан Мироненко придерживается иного мнения. По его словам, разочарование армян в Пашиняне и его правительстве продиктовано еще и фактором национальной гордости, являющимся важным для жителей этой страны. Именно он пересилил требования народа, которые в свое время и привели к власти Пашиняна как внесистемного и некоррумпированного политика. Это означает, что в обществе возникнет запрос на новые партии, а не на его политсилу, считает эксперт.

"После Нагорного Карабаха для Пашиняна все дороги на ереванский властный Олимп фактически закрыты. Спрос у избирателей будет на более популистичных политиков, которые обещают борьбу с коррупцией, но не либеральными методами, а методом "сильной руки", — говорит Мироненко, — На него уже возложена часть вины за поражение Армении в недавнем Карабахском конфликте. Мне кажется, то, что у него сейчас нет конкурентов — это вопрос времени".

Что же касается самого спорного региона, то, по мнению эксперта, если к власти в Армении все же придет политик, заигрывающий с темой реваншизма, вопрос с перемирием в Нагорном Карабахе, которое и так является лишь временным прекращением острой фазы конфликта, снова окажется в повестке дня. Впрочем, остальные эксперты сходятся во мнении, что кто бы ни выиграл выборы в Армении, соглашение о прекращении военных действий на территории непризнанной республики останется в силе.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua