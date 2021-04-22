YouControl запустил бесплатный онлайн-курс по комплаенсу

Компания YouControl запустила бесплатный онлайн-курс "Комплаенс, который написан специалистами-практиками: юристами, адвокатами, работниками банковских учреждений, государственных органов.

Как сообщает пресс-служба компании, образовательный проект запущен для формирования прозрачной бизнес-среды и распространения в обществе знаний и навыков в работе с открытыми данными.

Кроме уроков, подготовленных украинскими спикерами, есть занятия от иностранных специалистов из Великобритании, Канады, Армении.

Учебная программа учит находить надежных бизнес-партнеров, избегать экономических рисков и использовать возможности открытых источников данных по полной.

Курс будет интересен комплаенс-менеджерам, юристам, аудиторам, бухгалтерам, руководителям компаний, менеджерам ВЭД, кадровым специалистам, закупщикам для формирования базового представления о комплаенс.

На сегодняшний день программой уже успели воспользоваться почти 8 тысяч специалистов и студентов вузов.

"Комплаенс" состоит из 26 уникальных уроков в текстовой форме. Также некоторые уроки поддерживают видеоформат и проходят в виде интерактивной учебной игры: формат вопрос-ответ.

В настоящее время программа курса помогает изучить:

– санкционный комплаенс;

– комплаенс в области защиты персональных данных;

– финмониторинге как разновидность комплаенс-контроля;

– комплаенс в закупках;

– юридический комплаенс;

– антикоррупционный комплаенс;

– комплаенс иностранных контрагентов;

– комплаенс персонала и другое.

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Уроки курса подготовили уже порядка 20 экспертов: украинские и международные специалисты из разных компаний и учреждений, коплаенс-офицеры, руководители профильных направлений.

Программа состоит из теоретического и практического модуля. Уроки от иностранных специалистов вынесены в отдельный блок. Финальный этап каждого занятия для зарегистрированных пользователей системы YouControl — оценка полученных знаний и прохождения тестирования. В нем содержатся вопросы и задания по теме урока.

Для прохождения курса следует зарегистрироваться. Пользователь системы может самостоятельно выбирать количество и последовательность прохождения занятий. Курс построен таким образом, что можно "путешествовать" от урока к уроку, ориентируясь на собственную карту потребностей и пожеланий.

А функция регистрации в системе дает возможность проходить тесты и вовремя узнать о появлении нового урока: на мейл пользователя приходит уведомление о появлении нового занятия.

Комплаенс (англ. Compliance) — это соответствие определенным законам, требованиям или нормам. Под понятием понимают соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, справедливое отношение к клиентам, управление конфликтами интересов и соблюдения законодательства в сфере хозяйственной деятельности.

В сферу комплаенса относятся:

– противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– разработка документов и процедур, обеспечивающих соответствие деятельности компании с действующим законодательством;

– защита информационных потоков, противодействие мошенничеству и коррупции, установление этических норм поведения сотрудников и тому подобное.

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Напомним, в связи с введением в городе Киеве жестких карантинных ограничений с 5 апреля 2021 по 16 апреля 2021 года, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM переносится на 6 августа 2021 года.

Главные темы форума:

– финансовый мониторинг;

– судебная практика в финансово-банковском секторе;

– Fin T Переход к инновационным технологиям.

На форуме будут обсуждать только практические кейсы и рекомендации для создания и ведения бизнеса в условиях действующих банковских ограничений. Также рассмотрят последние тенденции, направленные на прозрачное ведение бизнеса.

Источник фото: Depositphotos.