За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 украинцев — СНБО

По состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 тысячи 982 случая COVID-19, за сутки зарегистрировано 917 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным СНБО, в Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 917 человек.

Кроме того, зафиксировано 19 летальных случаев.

В то же время 233 человека побороли коронавирусную болезнь.

За все время пандемии COVID-19 инфицировано 42 тысячи 982 человека, 18 тысяч 934 человека выздоровели, а 1 тысяча 129 пациентов с коронавирусом скончались.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (173), Ровенской (93) и Закарпатской (86) областях, а также в городе Киеве (69).

При этом, по данным Министерства здравоохранения, всего проведено 641 тысячу 911 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 833 случая;

Волынская область — 2 228 случаев;

Днепропетровская область — 1 087 случаев;

Донецкая область — 479 случаев;

Житомирская область — 1 396 случаев;

Закарпатская область — 2 726 случаев;

Запорожская область — 568 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 300 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

город Киев — 4 935 случаев;

Киевская область — 2 506 случаев;

Львовская область — 5 177 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 436 случаев;

Одесская область — 1 601 случай;

Полтавская область — 310 случаев;

Ровенская область — 3 568 случаев;

Сумская область — 295 случаев;

Тернопольская область — 1 893 случая;

Харьковская область — 2 082 случая;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 791 случай;

Черновицкая область — 4 686 случаев;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 526 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 июня 2020 года, в Центр поступило 1 053 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 87 тысяч 412 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 26 июня, в Украине 41 тысяча 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 тысяч 299 пациентов выздоровели.