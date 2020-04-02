Общество 20 минут назад

Zakaz.ua собирает деньги на продукты для пенсионеров

До конца апреля Zakaz.ua бесплатно доставит 1 тысячу продуктовых наборов жителям столицы, которые находятся в зоне повышенного риска при нынешней эпидемии коронавируса

Zakaz.ua собирает деньги на продукты для пенсионеров Zakaz.ua собирает деньги на продукты для пенсионеров
Фото: Zakaz.ua

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua в апреле приобщается к социальной инициативе Департамента социальной политики КГГА, которая призвана обеспечить товарами первой необходимости наиболее уязвимых киевлян, в частности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

В пресс-службе компании отмечают, что Zakaz.ua приглашает присоединиться к инициативе всех желающих.

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До конца апреля Zakaz.ua бесплатно доставит 1 тысячу продуктовых наборов жителям столицы, которые находятся в зоне повышенного риска при нынешней эпидемии коронавируса. В набор будет входить самое необходимое: хлеб, крупы, масло, молочные и мясные продукты, сладости, овощи, фрукты, а также средства личной гигиены — говорится в пресс-релизе.

Цель — обезопасить наиболее уязвимых к заболеванию от излишнего риска и помочь им следовать рекомендациям Минздрава о самоизоляции.

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"Для многих из нас необходимость самоизоляции создает неудобства, но есть те, кому эти неудобства преодолевать гораздо сложнее. Одинокие люди почтенного возраста, тяжело больные, люди с ограниченными возможностями, сегодня наиболее уязвимы, потому что каждый поход в магазин для них — это риск инфекционной болезни, в том числе коронавируса. В таких кризисных ситуациях мы должны поддерживать друг друга, поэтому рады взять на себя небольшую часть рутины дедушки или бабушки. Приглашаем каждого поддержать тех, кто сейчас нуждается в этом больше всего", — комментирует Андрей Курский, CEO Zakaz.ua.

Команда Zakaz.ua призывает присоединиться к инициативе всех неравнодушных. Узнать больше и помочь можно по ссылке — https://sochelp.zakaz.ua/

Напомним, после того как Кабинет министров 11 марта ввел по всей Украине карантин, количество онлайн-заказов через сайт и приложение Zakaz.ua выросло на 80%.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

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