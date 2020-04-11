Запрет выходить на улицу в регионах носит рекомендательный характер — МВД

Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дому в определенное время суток являются рекомендательным.

Об этом говорится в разъяснении Министерства внутренних дел на сайте ведомства.

Указано, что днем ранее комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля. Аналогичные меры также ввели в нескольких городах Херсонской области.

"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", — пояснили в министерстве.

В то же время в МВД напомнили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что начиная с 11 апреля в выходные дни в Волынской области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности жителей Волыни просят не выходить из дому и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

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Также на Закарпатье приняли решение о введении максимального ограничения передвижения в области с 13:00 субботы, 11 апреля, до 06:00 понедельника, 13 апреля.

В свою очередь, в Черновицкой области 11 и 12 апреля будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.