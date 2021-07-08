Экономика 1 час назад

Запуск рынка земли в Украине: Кабмин ожидает $10 млрд дополнительных инвестиций

В Украине за первые 6 дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельхозназначения

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на $10 млрд в связи с началом работы в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом он сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает "Укринформ".

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"Рынок фактически начал свою работу, и я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем до $10 млрд дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", — заявил глава правительства.

Он отметил, что, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Шмыгаль также сообщил, что в Украине за первые 6 дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.

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Напомним, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который отменяет действие моратория на продажу в стране земли сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада приняла его в конце марта 2020 года, положив тем самым конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

В то же время 65,2% украинцев проголосовали бы за запрет на продажу сельскохозяйственных земель в случае проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.

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