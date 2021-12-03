Банк Ахметова выделил на развитие Киевской школы экономики $1 млн

Первый украинский международный банк выделил грант в размере 1 млн долларов на развитие частного университета "Киевская школа экономики" в течение 10 лет.

Как отмечается в сообщении КШЭ, ПУМБ является ее стратегическим партнером с 2017 года, оказывая институциональную поддержку развитию университета — его образовательных программ, преподавателей, талантливых студентов и новых направлений.

Грант, предоставленный в 2021 году, имеет два ключевых направления: развитие активов и институционная поддержка. В частности, первое направление предусматривает обустройство трех образовательно-рекреационных зон: этажа бизнес-образования, а также двух зон обучения и отдыха для студентов и преподавателей в новом здании Киевской школы экономики.

"На этаже бизнес-образования будет реализовываться социально-публицистический проект: каждые полгода будет устраиваться выставка бизнес-трендов, кодифицирующая синергию академического подхода и знаний рынка", — сообщают в КШЭ.

Институциональная же поддержка предусматривает выделение средств на покрытие скидок на обучение на бакалаврских программах Киевской школы экономики.

"Мы уже 5 лет сотрудничаем с КШЭ, потому что видим в университете большой потенциал. Настоящее требует быстрых изменений, постоянного усовершенствования. КШЭ демонстрирует гибкость и оперативность во внедрении новых методик обучения, применении новейших технологий, учит креативно и критически мыслить, учиться на протяжении жизни", — прокомментировал решение председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

В свою очередь президент школы и бывший министр экономики Тимофей Милованов отметил, что благодаря партнерству его учебного заведения с ПУМБ более 20 студентов получили грант "Таланты из регионов" и возможность бесплатного обучения на магистратуре международного уровня, а еще 10 студентов получили скидки на обучение на новой бакалаврской программе КШЭ.

"В этом году мы открываем новую страницу наших отношений, бенефициарами которых станет еще большее количество студентов и преподавателей. Мы благодарны ПУМБ за системность и веру в изменения через образование", — добавил он.

Отметим, что владельцем ПУМБ является бизнесмен Ринат Ахметов, являющийся богатейшим человеком Украины. Это седьмой по величине банк Украины и крупнейший банк с частным украинским капиталом. Ожидается, что в начале 2022 года в него вольется Идея Банк, которым сейчас владеет польская финансовая группа Getin Holding.