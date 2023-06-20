Освітня мережа КМДШ виплатила 38 млн гривень податків за час війни

Більше 38 млн гривень податків до бюджетів різних рівнів сплатила мережа приватних ліцензованих шкіл КМДШ за час війни. Про це повідомив у Facebook засновник КМДШ-Всесвіт Володимир Козленко.

За 2022 календарний рік, який охоплює минулий та поточний навчальні роки, приватні школи КМДШ сплатили 33,5 млн гривень до держбюджету. За перший квартал 2023 року сума сплачених податків склала 5 млн гривень.

Володимир Козленко, засновник КМДШ-Всесвіт. Фото: Артем Галкін для Forbes

“Мені не подобається, коли приватну освіту асоціюють із бездушним бізнесом, у якого на меті лише гроші. Тому що, по-перше, приватна освіта — це не про гроші, а про відповідальність. Тим паче у військовий час. А, по-друге, у освіти є місія, яка має бути виконана попри все: ковід, війну, блекаути, обстріли. Наша місія — дати актуальні знання, навички та компетенції юному поколінню українців й підготувати їх до майбутнього, якого ще не існує”, – прокоментував Володимир Козленко.

Незважаючи на складнощі роботи закладів освіти під час війни, всі школи мережі продовжують навчання дітей. Навчальний рік 2021-2022 учні КМДШ завершили в онлайн-форматі. Поточний навчальний рік, який завершується 9 червня, школярі провели гібридно: ті, хто знаходиться в Києві, відвідують заняття офлайн, а діти, що перебувають за кордоном, навчаються у форматі синхронного або асинхронного онлайну.