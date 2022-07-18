Автогаз на українських АЗС продовжує дешевшати

За вихідні, 15-18 липня низка мереж АЗС знизила ціни на автогаз. Про це повідомляє видання Enkorr із посиланням на дані моніторингу консалтингової групи "А-95".

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Так, мережа WOG знизила ціну на автогаз на 74 коп./л, до 33,24 грн/л, на 1,90 грн/л знизила ціни столична мережа KLO, на 3 грн/л – "Авантаж".

На 2,37 та 1,1 грн/л до 31,86 та 32,09 грн/л автогаз подешевшав у мережах SOCAR та Shell відповідно.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, Приват, VostokGaz, BVS, Катрал, Автотранс, Chipo та інші мережі (див. табл.).

У середньому країною за вихідні автогаз подешевшав на 58 коп./л до 32,94 грн/л.

Динаміка роздрібних цін на автогаз з 15 по 18 липня. Джерело: Enkorr

Нагадаємо, автогаз в Україні почав дешевшати на початку липня. Експерти зазначають, що причинами зниження цін стали збільшення постачання автогазу в Україну, а також поява на ринку великої кількості гравців.