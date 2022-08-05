За тиждень ціни на автогаз в Україні знизилися на 1 грн/л

За тиждень (з 29 липня по 5 серпня) середня ціна на скраплений газ в українських мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО і WOG ціна на автогаз знизилась на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно. На АЗС "Укрнафти" вартість скрапленого газу зменшилась на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

В мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших автогаз втратив в ціні 0,3-4 грн/л.

Оператори пояснюють зниження цін на автогаз тим, що на ринку зараз фіксується надлишок ресурсу. Відповідно ціна у гурті почала падати, що привело до зменшення вартості автогазу і на АЗС.

За даними Консалтингової групи "А-95", в липні Україна імпортувала 77 тис тонн автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

Зазначимо, що на думку директора WOG Holding BV Андрія Пивоварського, Верховна Рада у серпні може повернути акциз на паливо. Це, в тому числі, призведе до здорожчання автогазу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com