Долги перед "Укргидроэнерго" из-за роста цен и дефицита в энергосистеме выросли до 5,8 млрд грн

"Укргидроэнерго" заявляет о наличии неоплаченных ей долгов за поставляемую энергию на сумму 5,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Она, в частности, напоминает, что финансирует выполнение спецобязательств по снабжению населения электроэнергией, оплачивая соответствующую услугу ГП "Гарантированный покупатель". Деньги направляются на оплату поставщикам универсальных услуг разницы между рыночной ценой электроэнергии и фиксированной ценой для населения.

Так, за октябрь-ноябрь фактически было оплачено 2,4 млрд грн (с НДС), а прогнозная стоимость на декабрь составляет 1,3 млрд грн (с НДС).

При этом компания подчеркивает, что поставляет не только электроэнергию для населения, но и продает ее бизнесам различного масштаба, как физлицам-предпринимателям, так и водоканалам, и поставщикам с промышленными объемами. С октября "Укргидроэнерго" начало расчеты с участниками рынка гарантированной поставки электроэнергии населению, перечислив аванс в 1 млрд грн.

"Однако если на старте речь шла о 200-300 млн грн в месяц, то сейчас обязательства растут, но компания все добросовестно выполняет и платит. К сожалению, в декабре ситуация с расчетами еще более обострилась. Повышение ценовых ограничений, а также дефицит в энергосистеме привели к накоплению задолженности еще более быстрыми темпами. На сегодняшний день "Укргидроэнерго" имеет 5,8 млрд грн выставленных и неоплаченных счетов", — говорится в сообщении.

В компании напоминают, что в октябре-ноябре в Украине сформировался значительный дефицит угля на складах теплоэлектростанций, и во избежание веерных отключений потребителей государством было принято решение об увеличении гидрогенерации.

"Укргидроэнерго" успешно покрыло дефицит в энергосистеме: дополнительно было произведено более 600 млн кВт⋅ч, что позволило сэкономить около 300 тысяч тонн угля (до 70% запасов на складах ТЭС), или около 75 млн кубометров природного газа.

В компании, однако, заверяют, что, несмотря на пессимистические оценки и прогнозы по энергетической ситуации, на сегодня она имеет достаточно резервов и технических возможностей аккумулировать энергию, балансировать пики и падение энергопотребления.

"Укргидроэнерго", без преувеличения, ежедневно работает в режиме автоматического регулирования и балансировки энергетической системы, чтобы быстро предотвратить любые риски аварийных отключений", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в "Укргидроэнерго" отмечают, что, несмотря на все проблемные вопросы в энергетике, остается стабильно прибыльной компанией с 2010 года, входя в топ-15 самых прибыльных госпредприятий Украины и топ-20 крупнейших налогоплательщиков.

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