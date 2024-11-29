Енергетики оголосили графік відключень світла на 30 листопада

Завтра, 30 листопада, запроваджуються обмеження у постачанні електроенергії через пошкодження енергооб'єктів під час атаки 28 листопада.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Як відключатимуть побутових споживачів

Для побутових споживачів обмеження електропостачання буде з 08:00 до 22:00:

08:00–14:00 — одна черга відключень.

14:00–20:00 — дві черги.

20:00–22:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження діятимуть із 08:00 до 23:00.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання. Час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Актуальні графіки можна переглянути на сайтах обленерго.

Як вимикатимуть світло у Києві

ДТЕК оприлюднила графіки вимкнення електроенергії в Києві та області, згідно з якими:

1 група: Відключення електрики з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00.

Відключення електрики з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00. 2 група: Відключення з 00:00 до 01:00 та з 16:00 до 20:00.

Відключення з 00:00 до 01:00 та з 16:00 до 20:00. 3 група: Відключення з 19:00 до 23:00.

Відключення з 19:00 до 23:00. 4 група: Відключення з 10:00 до 14:00 і з 19:00 до 21:00.

Відключення з 10:00 до 14:00 і з 19:00 до 21:00. 5 група: Відключення з 13:00 до 17:00.

Відключення з 13:00 до 17:00. 6 група: Відключення з 14:00 до 17:00.

Нагадаємо, 28 листопада, “Укренерго” запровадило екстрені відключення електроенергії у низці областей України через російські удари по енергетиці.