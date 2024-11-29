Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

--0,01

EUR

43,86

+0,06

Готівковий курс:

USD

41,83

41,75

EUR

44,35

44,20

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Енергетика
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Енергетики оголосили графік відключень світла на 30 листопада

Енергетики оголосили графік відключень світла на 30 листопада
Ілюстрація: freepik

Завтра, 30 листопада, запроваджуються обмеження у постачанні електроенергії через пошкодження енергооб'єктів під час атаки 28 листопада.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
Київ, 12 грудня, офлайн
Забронювати участь

Про це повідомили в "Укренерго".

Як відключатимуть побутових споживачів

Для побутових споживачів обмеження електропостачання буде з 08:00 до 22:00:

  • 08:00–14:00 — одна черга відключень.
  • 14:00–20:00 — дві черги.
  • 20:00–22:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження діятимуть із 08:00 до 23:00.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання. Час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Актуальні графіки можна переглянути на сайтах обленерго.

Як вимикатимуть світло у Києві

ДТЕК оприлюднила графіки вимкнення електроенергії в Києві та області, згідно з якими:

  • 1 група: Відключення електрики з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00.
  • 2 група: Відключення з 00:00 до 01:00 та з 16:00 до 20:00.
  • 3 група: Відключення з 19:00 до 23:00.
  • 4 група: Відключення з 10:00 до 14:00 і з 19:00 до 21:00.
  • 5 група: Відключення з 13:00 до 17:00.
  • 6 група: Відключення з 14:00 до 17:00.
Фото 2 — Енергетики оголосили графік відключень світла на 30 листопада
Фото 3 — Енергетики оголосили графік відключень світла на 30 листопада

Нагадаємо, 28 листопада, “Укренерго” запровадило екстрені відключення електроенергії у низці областей України через російські удари по енергетиці.

Автор:
Тетяна Гойденко