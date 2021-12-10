Госэкоинспекция насчитала госпредприятию 430 миллионов убытков за незаконную добычу угля

Государственная экологическая инспекция предъявила более 430 млн грн ущерба госпредприятию "Волыньуголь" за незаконную добычу каменного угля.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

"Более 430 млн грн убытков предъявила Госэкоинспекция ОП "Шахта Бужанская" ГП "Волыньуголь" за незаконную добычу более 50 тысяч тонн каменного угля", – говорится в сообщении.

Нарушения были зафиксированы во время плановой проверки предприятия. Оказалось, что срок действия разрешения на использование недр, выданный для шахты, завершился еще в 2018 году.

"Поэтому предприятие в течение 3 лет осуществляло незаконную добычу ископаемых, не уплачивая обязательные платежи за пользование недрами в государственный бюджет", — отметили в Госэкоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас у "Волыньугля" есть ровно месяц, чтобы добровольно возместить ущерб, нанесенный государству. В случае неуплаты инспекцией будут приняты все необходимые меры реагирования для принудительного взыскания средств.

Напомним, Служба безопасности Украины заявляет о передаче в суд дела против руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" по обвинению в финансировании "ЛНР".

Отметим, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона.

Напомним, депутаты предлагают парламенту продлить срок действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и открытие дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2024 года.