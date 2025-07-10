"Ми не кажемо кандидатам: "Приходь працювати у KNESS". Ми говоримо: "Приходь змінювати світ разом із KNESS", — Альона Кавка, KNESS

Про дефіцит кадрів у галузі енергетики та шляхи подолання цього виклику через навчальні програми в інтерв’ю журналу “ТОП-100” розповіла директорка з управління персоналом KNESS Альона Кавка.

Наскільки гостро відчувається дефіцит кадрів в енергетиці?

- Дефіцит кадрів в енергетиці — це критично важливий виклик для всієї країни і галузі енергетики. У KNESS, маючи понад 1,48 ГВт станцій на постійному обслуговуванні та енергетичні проєкти, які зараз активно реалізуються в Україні, Польщі та Латвії, ми це відчуваємо надто гостро. Ми стрімко змінюємось з огляду на виклики майбутнього. Тобто думаємо не про те, який ринок зараз, а мислимо з погляду стратегії компанії — до 2030 року. Думаю, саме це дозволяє передбачати потреби галузі й бути трохи попереду.

Специфіка відновлюваної енергетики потребує поєднання традиційних енергетичних знань з новітніми технологіями, а ще популяризації. Молоді спеціалісти часто не мають практичного досвіду та/або бажання, а досвідчені кадри потребують постійного навчання під нові стандарти та утримання.

Ми працюємо з індивідуальним фокусом та маємо окремі програми для різних ЦА. Утримуємо наших фахівців, навчаємо новеньких, популяризуємо серед молоді професію енергетика.

Кого більше бракує — менеджменту, робітників, інженерів?

- Дефіцит відчувається на всіх рівнях, але найгостріше — у технічних спеціальностях, де навчання триває від 1 до 5 років:

фахівці інженерних спеціальностей;

електромонтажники з досвідом;

проєктувальники сонячних електростанцій;

електромонтери в окремих регіонах;

фахівці релейного захисту та автоматизації.

Яка роль корпоративного навчання та колаборації з освітніми закладами?

- Навчання та перенавчання критично важливі. Так само швидко, як будуть вигравати компанії, що працюють із ШІ, програватимуть ті, хто не вкладає у навчання та залученість молоді у свою галузь.

Ми робимо великий акцент на співпраці з навчальними закладами. Для школярів та ліцеїстів проводимо зустрічі з керівниками, знайомство з професією, профорієнтацію.

Практичну роботу проводимо з коледжами, професійно-технічними училищами та вишами. У нас є програми практики, стажування та навчання-роботи. Маємо спільні дослідницькі проєкти.

Практикуємо обмін досвідом, коли працівники KNESS є запрошеними викладачами на освітніх програмах для енергетиків, наставниками/менторами під час хакатонів чи спеціальних інженерних програм.

Наші співробітники вступають до вишів, уже працюючи та маючи відчутний досвід. Наприклад, у підрозділі R&D багато колег, які прийшли до нас одразу після або під час навчання (дуальна форма).

Серед комплексних програм, які спрямовані на навчання професії, маємо навчальний курс для електромонтерів та програму "Від монтажника до начальника дільниці". Ця програма не тільки для працівників, вона буде доступна і для ветеранів з інших енергетичних компаній. Це навчальний проєкт у межах Енергетичної ініціативи Глобального договору ООН в Україні.

Як війна змінила HR-політику компанії?

- Я б сказала, що зробила більш людиноцентричною. При цьому наша культура і так має в центрі Людину. Та, як ми знаємо з досліджень, українці провели переоцінку: на першому місці безпека, сім’я, стабільність та комфорт у команді, сенс роботи. З огляду на це ми теж змінюємо акценти та пріоритети. Хочу сказати, що і підходи до матеріального стимулювання переглянули. Якщо раніше ми мали жорстку матрицю та кроки у межах року і відсоток перегляду зарплат на рік становив приблизно 15%, то другий рік поспіль це вже від 6% до 50%. Звісно, у межах концепції, системи, бюджетів. Але HR-системи наразі гнучкі — ми їх змінюємо чи перебудовуємо, коли це потрібно.

Які найефективніші інструменти рекрутингу та утримання кадрів?

- Найефективніший інструмент рекрутингу — це утримання.

Якщо говорити базово, то сильний бренд компанії — це найкращий спосіб. Коли бренд чесний (що про себе говоримо, так і діємо), знаний, з сильною позицією (щодо війни, підтримки ЗСУ/ветеранів, соціальною складовою), зі зрозумілою місією (для чого компанія існує — як впливає на світ), принципами, можливостями розвитку тощо, тоді саме вас оберуть серед інших роботодавців, який би не був важкий ринок.

Думаю, саме тому нам вдається закривати позиції у межах бенчмарку 2020-2022 року.

Серед нетипових інструментів у нас працюють ЗМІ — газети, радіо, транспорт (залежно від регіону). Гарно показує себе реферальна програма. Також партнерство з профільними освітніми закладами для довгострокового pipeline.

Якщо говорити про інструменти утримання, то насамперед це культура і персоналізований підхід. Наприклад, для наших колег віком від 25 до 35 років важливим є розуміння кар’єрних можливостей та розвиток. Тому для критичної (однієї з основних) позиції інженера ми маємо програму кадрового резерву. Програма передбачає рух кар’єрними сходами, перегляд рівня оплати, індивідуальний план розвитку, оцінку тощо. І, що важливо, тримає у фокусі професійне зростання для молодих інженерів, стабільність та визнання експертизи для досвідчених, можливість впливати на стратегію для керівників.

Як KNESS формує власний бренд роботодавця?

- Працюємо з культурою, трансформуємось, покращуємось, але залишаємось вірними протягом 15 років своїй місії "100 renewable. Забезпечити доступ до чистої енергії для кожного".

Ми позиціонуємося не як роботодавець, а як партнер у професійному зростанні з можливістю реалізуватись та впливати на майбутнє енергетики України та світу.

Інноваційність — це наша ДНК. Ми очікуємо, що наш співробітник щось винайде, запропонує, покращить. Ми створили простір, де співробітники винаходять, пропонують, покращують. Ми створюємо унікальні технології й рішення, нові бізнес-моделі, для розвитку галузі ВДЕ. Активно реалізовуємо інноваційні проєкти зі зберігання енергії для стійкості українських мереж, дистанційно управляємо понад понад сотнею станцій завдяки нашій SCADA тощо. Ми надаємо можливості участі у проєктах європейського рівня. Винагороджуємо за впровадження ШІ. У KNESS ти можеш спокійно висловити свою думку, помилитися чи реалізувати мрію.