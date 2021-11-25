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Молдова нашла деньги для расчета с «Газпромом»
В Молдове выделили средства для оплаты российского природного газа. Об этом сообщает NewsMaker.
Деньги, чтобы рассчитаться за энергоноситель, возьмут из государственного бюджета. Для этого парламент страны внес в него изменения, которые предполагают выделение 1,4 миллиарда леев (78,8 миллиона долларов). В результате Молдова сможет оплатить долг 26 ноября.
Изменения, которые утвердил парламент, предполагают выделение 1,7 миллиарда лей государственному энергетическому предприятию Energocom.
Ранее «Молдовагаз» не смогло своевременно оплатить задолженность по контракту с российским «Газпромом» из-за нехватки средств. После этого РФ угрожала остановить поставки энергоносителя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, контракт на поставку газа был подписан практически на условиях Молдовы, но с условием своевременного осуществления текущих платежей за поставки.
Договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" был продлен на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.
До начала поставок российского газа Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Его пообещали вернуть, "когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления".
В связи с кризисом в энергетической сфере Молдова была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. А для сокращения потребления природного газа в стране решили использовать мазут из государственных резервов.