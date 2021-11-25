Молдова нашла деньги для расчета с «Газпромом»

В Молдове выделили средства для оплаты российского природного газа. Об этом сообщает NewsMaker.

Деньги, чтобы рассчитаться за энергоноситель, возьмут из государственного бюджета. Для этого парламент страны внес в него изменения, которые предполагают выделение 1,4 миллиарда леев (78,8 миллиона долларов). В результате Молдова сможет оплатить долг 26 ноября.

Изменения, которые утвердил парламент, предполагают выделение 1,7 миллиарда лей государственному энергетическому предприятию Energocom.

Ранее «Молдовагаз» не смогло своевременно оплатить задолженность по контракту с российским «Газпромом» из-за нехватки средств. После этого РФ угрожала остановить поставки энергоносителя.

По словам официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, контракт на поставку газа был подписан практически на условиях Молдовы, но с условием своевременного осуществления текущих платежей за поставки.

Договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" был продлен на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.

До начала поставок российского газа Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Его пообещали вернуть, "когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления".

В связи с кризисом в энергетической сфере Молдова была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. А для сокращения потребления природного газа в стране решили использовать мазут из государственных резервов.