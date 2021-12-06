"Нафтогаз" отсудил у ТЭЦ Жеваго 610 миллионов грн

Хозяйственный суд Киевской области 3 ноября частично удовлетворил иск "Нафтогаза" к ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 298 млн грн задолженности за газ.

Об этом пишет Finbalance.

Отмечается, что эти долги сформировались в период с октября 2018-го по сентябрь 2019 года.

Также 14 сентября Хозсуд Киевской области частично удовлетворил еще один иск "Нафтогаза" к ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и решил взыскать с ответчика 312,4 млн грн задолженности за газ (с учетом штрафов и пени). Эта задолженность образовалась в период с октября 2019-го по апрель 2020 года.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на начало мая 2021 года задолженность Белоцерковской ТЭЦ перед ним составляла 639,9 млн грн.

Напомним, Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго. Имущественный комплекс предприятия был передан в ипотеку для НБУ как обеспечение долговых обязательств банка Жеваго "Финансы и кредит" по рефинансированию.

Ранее Нацбанк отсудил это недвижимое имущество, а госисполнители приступили к процедуре принудительного его взыскания.

Белоцерковская ТЭЦ — имущественный поручитель по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед НБУ по ряду кредитов, из которых непогашенными остались 1,439 млрд грн. Залоговая стоимость недвижимого имущества Белоцерковской ТЭЦ на начало 2015 года составляла 1,971 млрд грн.

Самого же Жеваго украинские правоохранительные органы еще в 2019 году заподозрили в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит". Сейчас он находится в розыске.