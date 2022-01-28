Не Ахметов: кто самый крупный игрок в солнечной энергетике Украины

Солнечная энергетика — перспективная сфера вложения средств, так как срок окупаемости промышленной СЭС составляет в среднем от пяти до семи лет. Издание InVenture составило рейтинги крупнейших производителей солнечной электроэнергии в Украине.

Возглавляет список бизнесмен из США Ричард Дейтс, которому принадлежат 26 СЭС общей мощностью 535,7 МВт. Ранее он был бизнес-партнером совладельца инвестиционной компании ICU Макара Пасенюка, но в 2019 году фонд Дейтса VR Capital выкупил долю ICU в общих проектах альтернативной энергетики, В итоге американский предприниматель стал "королем" украинского рынка солнечной энергетики.

Второе место среди производителей солнечной электроэнергии занимает компания ДТЭК Рината Ахметова. Самый богатый украинец владеет тремя СЭС суммарной мощностью 490 МВт: Трифоновской (10 МВт), Никопольской (200 МВт), Покровской (240 МВт). Последние две станции — самые большие в Украине и входят в пятерку крупнейших в Европе.

Китайская компания CNBM New Energy Engineering Co имеет в собственности СЭС общей мощностью 301 МВт. Ранее все эти станции принадлежали компании братьев Клюевых Activ Solar, которая была самым большим производителем солнечной электроэнергии в Украине.

Но в 2016 Activ Solar обанкротилась, а ее СЭС перешли во владение CNBM в счет погашения долгов бывших собственников. Сегодня в китайскую корпорацию входят: "Восход Солар", "Лиманская Энерджи 1, 2", Дунайские СЭС-1 и СЭС-2, "Нептун Солар", "Франко Пиви", "Франко Солар", "Приозерное", "Болград Солар".

Бывший совладалец ТРЦ "Караван", совладелец агрокомбинатов "Слобожанский" и "Калита", а также сети супермаркетов Topmart Сергей Хрипков владеет тринадцатью солнечными электростанциями суммарной мощностью 175 МВт. Ему принадлежат: "Нива Энерго", "Лидер", "СЭС Дибровка", "Подолье Солар Про", "Станислав Инвест", "Энергосолар Инвест", "Велиген Солар", "Велитон Солар". Станции находятся в Кировоградской, Херсонской и Винницкой областях. Крупнейшая СЭС Хрипкова – СЭС "Ингулец" мощностью 57 МВт, расположенная в деревне Афанасьевка Николаевской области.

Бывший бизнес-партнер Хрипкова и совладелец ТРЦ "Караван" Андрей Гордиенко владеет 17 солнечными электростанциями, совокупная мощность которых составляет 150 МВт. СЭС Гордиенко находятся в Херсонской, Николаевской и Винницкой областях.

Значительный сегмент рынка солнечной энергетики занимает инвестиционно-девелоперская компания UDPR владельца холдинга UFuture и основателя инновационного парка UNIT.City Василия Хмельницкого. В сентябре 2017 года UDPR запустила свою первую СЭС мощностью 6 МВт. На сегодняшний день в собственности Хмельницкого находятся 9 СЭС, генерирующие 147,4 МВт.

СЭС "Евроимекс" и "Солнечная энергия Плюс" семей Ковачей и Андреевых вырабатывают 36,8 МВт энергии. Станции расположены в Закарпатской области.

Совокупная мощность станции "Солар Парк Подгородное", бенефициаром которой числится Юрий Гордеев, в Днепропетровской области – 21,1 МВт. Компания входит в группу "Украинские системы Солар", которой владеют Анна Бондаренко, Сергей Брижань, которые также владеют компанией по поставкам строительных материалов "Солди и Ко".

Под контролем предпринимателя Геннадий Хилько находятся три СЭC: "Экотехник-Дунаевцы", "Солнечная Деражня" и "Экотехник Новая-Ушица" в Хмельницкой области, которые совокупно вырабатывают 20,4 МВт.

Станция "Токмак Солар Энерджи" в Запорожской области на 16,9 МВт принадлежит компании "Астра Капитал Груп" Сергея Лебедя и Александра Репкина. Лебедь также владеет "Киевэнергомонтаж" и "Будмонтаж". Репкин – полиграфией Starpack и "Юкрейниан Винд Груп".

В собственности семейства бывших народных депутатов Дубневичей находятся расположенные во Львовской области "Лиг Агро" и "Цетуля Солар" общей мощностью 19,8 МВт.

Гражданин Молдовы Михай Тибулеак числится бенефициаром "Солар-Иф", "Фото-Энерджи", "Гелиос-Иф", "Солар Энерджи" общей мощностью 18,3 МВт. Станции расположены в Ивано-Франковской области. Владельцем СЭС выступают арабская компания Джи энд Эм Груп и британская Dolphin International Investments Ltd.

Бизнесмены Александр Никиторович и Сергей Кульматицкий владеют станциями "Новосвит", "Гранд Солар", "Энергоинвест", "Вин Солар" общей мощностью 15,6 МВт. СЭС находятся в Винницкой области.

Сергей Божко и Алексей Тимарцев — собственники станций "С.Энерджи-Херсон", "Альтэн-Тростянец", "Би Энерджетикс", "Альтэн-инвест" общей мощностью 14,5 МВт.

Напомним, компания "Укргидроэнерго" работает над запуском производства экологически чистого водорода. Она имеет в пользовании земельные участки, на которых можно установить электролизеры, и доступ к практически неограниченным водным ресурсам. Такое направление — одно из перспективных в "зеленой" энергетике.

При этом канадская энергетическая компания TIU свернула инвестиции в Украине после противостояния с Никопольским заводом ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.