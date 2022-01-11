Отреагировали на жалобы потребителей: НКРЭКУ оштрафовала энергокомпанию Ахметова на 425 тысяч гривен

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети", принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, получила два штрафа. Первый в размере 255 тысяч гривен, второй — 170 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), регулятор решил оштрафовать компанию за системные нарушения Лицензионных условий производства хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии.

О нарушениях НКРЭКУ узнала в результате проведения двух внеплановых выездных проверок по жалобам потребителей. Инспекции проверили деятельность компании за 2015-2021 и 2018-2021 годы.

По результатам этих проверок установлено, что ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" допустило многочисленные нарушения, в частности:

нарушало сроки предоставления услуг по присоединению электроустановок 56 заказчиков к электросетям;

нарушало требования Кодекса систем распределения по возмещению средств и уплате пени за нарушение сроков предоставления услуги по присоединению 10 заказчикам;

не соблюдались сроки уведомления об увеличении срока проектирования и уведомления об окончании срока предоставления услуги по присоединению 5 заказчикам;

нарушало сроки предоставления технических условий на стандартное присоединение 3 заказчикам;

нарушило правила учета электрической энергии потребителям;

не соблюдало показатели качества электрической энергии и не предоставляло компенсации за ненадлежащие услуги по электроснабжению 84 потребителям.

Кроме выписанных штрафов регулятор обязал компанию урегулировать проблемы в отношениях со всеми потребителями. Также ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" должно привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Об исправлении нарушений и всех принятых мерах компания должна проинформировать НКРЭКУ и ее отдел в Киевской области.

Это уже не первый штраф, наложенный на одну из компаний Ахметова. Ранее Национальный банк Украины оштрафовал ЧАО "УАСК АСКА", принадлежащие украинскому олигарху.

В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что государству нанесен ущерб в миллиарды гривен и что она лично будет работать над основными и наиболее резонансными делами. Хотя генпрокурор не назвала фамилию бизнесмена, многие факты из ее заявления свидетельствуют, что речь идет о Ринате Ахметове.

Вероятно, что волна штрафов и прочих санкционных мер может быть связана с противостоянием Ахметова, в том числе медийным и политически, с президентом Владимиром Зеленским, которое к концу 2021 года лишь обострилось.

В ходе пресс-марафона 26 ноября президент заявил о подготовке на начало декабря государственного переворота, к которому хотят привлечь Ахметова.

Ахметов же заявил, что обнародованная Зеленским информация о якобы втягивании его госпереворот является "сплошной ложью".

После того как заявленный Зеленским срок гипотетического переворота прошел, глава государства заявил, что люди, которых он имел в виду, вероятно, "немного изменили свои планы", однако "глобально они не изменились".