Россия снизила цену на газ для Молдовы

Россия снизила цены на природный газ для Молдовы с $686,9 до $563 за тысячу кубометров. Новые сниженные цены начнут действовать с февраля, сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть "отрицательных финансовых отклонений", которые на данный момент составляют более 2 миллиардов леев (более $111 миллионов)", — отметил Чебан.

Почему Россия решила снизить цену на газ, глава компании "Молдовагаз" не сообщил.

Напомним, в октябре 2021 года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.

Но уже в ноябре 2021 года "Молдовагаз" не смог своевременно оплатить задолженность по контракту с российским "Газпромом" из-за нехватки средств. После этого РФ угрожала остановить поставки энергоносителя. Причем, по словам представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, контракт на поставку газа был подписан практически на условиях Молдовы, но с условием своевременного осуществления текущих платежей за поставки.

После этого "Молдовагаз" все-таки смог расплатиться за российский газ. Однако уже в январе Молдова снова ввела ЧП из-за долга перед "Газпромом". Тогда премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что кризисная ситуация является результатом неурегулированности в коммерческих отношениях между "Молдовагазом" и ее материнской компанией — российским "Газпромом".

Вскоре "Молдовагаз" заплатил российскому "Газпрому" аванс за поставку газа, поэтому страна осталась с энергоресурсом.

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