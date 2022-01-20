Молдова снова ввела ЧП из-за долга перед "Газпромом"

Парламент Молдовы объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с газовым кризисом. Как передает "Интерфакс", соответствующее предложение правительства одобрило 58 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (всего в парламенте 101 депутат). Оппозиция же предложение правительства не поддержала.

Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая с трибуны парламента, отметила, что кризисная ситуация является результатом неурегулированности в коммерческих отношениях между "Молдовагазом" и ее материнской компанией — российским "Газпромом".

Она напомнила, что из-за роста закупочной цены на газ в январе до 647 долларов за тысячу кубометров у "Молдовагаза" возник кассовый разрыв в 25 млн долларов, которые компания должна заплатить в качестве аванса за январь (общая сумма аванса составляет 63 млн долларов, а в наличии у компании лишь 38 млн).

"Мы попали в эту ситуацию из-за того, что "Молдовагаз" не смог исполнить свои контрактные обязательства. К сожалению, "Газпром", будучи мажоритарным акционером в "Молдовагаз", вместо того, чтобы выступить с предложениями насчет предприятия, которое он контролирует, угрожает оставить потребителей без газа. В прошлые годы "Газпром" позволял накапливать финансовые отклонения в зимний период", — сказала Гаврилица.

В этих условиях правительство пришло к выводу о наличии реального риска для энергетической безопасности и граждан из-за прекращения поставок газа, поскольку "Газпром" сообщил о прекращении поставок, если аванс не будет выплачен до конца дня 20 января, и потому предложило ввести чрезвычайное положение.

Однако парламентская оппозиция решение большинства о введении ЧП раскритиковала. Так, депутат от партии "Шор" Марина Таубер сказала, что так и не поняла, зачем нужно вводить его на 60 дней. Она заявила, что фракция инициирует вотум недоверия правительству, и призвала Гаврилицу подать в отставку вместе со всем Кабмином.

Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля предложил ввести ЧП сразу до 2025 года, "потому что власти не могут управлять страной другим образом". Он также предложил внедрить в проект решения положение о том, что правительство будет отчитываться перед парламентом каждые две недели о текущем ходе дел, однако его, в свою очередь, не поддержало большинство депутатов.

Напомним, что у Молдовы в конце сентября закончился контракт на поставку газа между "Газпромом" и ее дочерней компании "Молдовагаз". Стороны продлили действие контракта на месяц, но с ростом цены газа до 790 долларов за тысячу кубометров. При этом законтрактованных на октябрь объемов Молдове было недостаточно, из-за чего парламент страны 22 октября ввел в стране чрезвычайное положение сроком на месяц.

Пока велись переговоры с "Газпромом", Молдове впервые пришлось закупить на рынке небольшие объемы газа у альтернативных поставщиков — сначала у Польши, а затем у Нидерландов. Причем Евросоюз тогда вызвался выделить Молдове 60 млн евро на преодоление газового кризиса, а Украина предоставила ей некоторый объем газа в долг.

Спустя неделю, однако, Молдова все же договорилась с "Газпромом" о продлении поставок на пять лет с ценой газа, определяемой по формуле, которую предложила молдавская сторона. Однако уже в конце ноября выяснилось, что у "Молдовагаза" нет денег для погашения задолженности перед российским монополистом. В госбюджет страны срочно внесли изменения, позволившие с "Газпромом" расплатиться, однако российская госкомпания уже тогда предсказывала, что кризис с неплатежами может повториться.