"Газпром" получил от Молдовы 78,8 млн долларов, но прогнозирует, что "кризис неплатежей может повториться"

«Молдовагаз» оплатил «Газпрому» поставки природного газ за октябрь и первую половину ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании из Молдовы.

Для того чтобы «Молдовагаз» смог расплатиться за российский газ, парламент страны принял поправки в госбюджет на 2020 год. Одной из них предусматривалось выделение 1,7 млрд леев (78,8 миллиона долларов) госпредприятию Energocom. Из этой суммы 1,4 млрд леев были направлены «Газпрому» на оплату долга за газ.

Утром в пятницу, 26 ноября, правительство утвердило проект, по которому «Молдовагаз» передал компании Energocom часть долга, накопленного перед компанией предприятием Termoelectrica. Взамен Energocom передал «Молдовагаз» около 1,4 млрд леев, чтобы выплатить долг «Газпрому» за поставки газа.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что Молдова расплатилась по текущим платежам.

"Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме", — сказал он, но добавил, что "кризис неплатежей может повториться".

Напомним, «Молдовагаз» не смог своевременно оплатить задолженность по контракту с российским «Газпромом» из-за нехватки средств. После этого РФ угрожала остановить поставки энергоносителя. Причем, по словам представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, контракт на поставку газа был подписан практически на условиях Молдовы, но с условием своевременного осуществления текущих платежей за поставки.

До этого в связи с кризисом в энергетической сфере Молдова была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, но на помощь пришла Украина. Она предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Его пообещали вернуть, "когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления".

В итоге договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" все-таки был продлен на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.