"Газпром" угрожает остановить поставки газа в Молдову из-за неуплаты, в стране готовятся ввести ЧП в энергосекторе

Российская компания "Газпром" предупредила Молдову о прекращении поставки газа в Молдову с 20 января, если текущую поставку не оплатят. Об этом сообщает NewsMaker.

"Газпром" направил официальное письмо в "Молдовагаз", в котором сообщил о намерении прекратить поставку природного газа в Молдову в случае неоплаты текущей поставки до 20 января", — заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Андреем Спыну.

По ее словам, в предыдущие годы "Газпром" позволял компании "Молдовагаз" в холодный период года оплачивать текущие поставки газа с отсрочкой на несколько месяцев, но сейчас ситуация изменилась.

"Другими словами, у нас есть официальное письмо, в котором сообщается, что существует реальный риск прекращения поставки природного газа", — объявила Гаврилица.

"К сожалению, "Газпром" грозит оставить потребителей без газа вместо того чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагаз" выполнить договорные обязательства перед потребителями и поставщиками, несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в "Молдовагаз", — подчеркнула Гаврилица.

Она считает, что в стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

Андрей Спыну заявил, что "Молдовагаз" до 20 января выплатит "Газпрому" $38 из необходимых $63 млн аванса за половину января. По его словам, действующий тариф не покрывает стоимость газа в январе, и образовалась "дыра" в $25 млн, а "Молдовагаз" не смог договориться с "Газпромом" об отсрочке оплаты или кредитовании компании.

"Мы столкнулись с реальным риском прекращения поставки", — добавил Спыну.

Подобная ситуация уже возникала в ноябре 2021 года. Тогда, чтобы "Молдовагаз" смог расплатиться за российский газ, парламент страны принял поправки в госбюджет на 2020 год. Одной из них предусматривалось выделение 1,7 млрд леев (78,8 миллиона долларов) госпредприятию Energocom. Из этой суммы 1,4 млрд леев были направлены "Газпрому" на оплату долга.

Тогда в связи с кризисом в энергетической сфере Молдова была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, но на помощь пришла Украина. Она предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. В результате договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" все-таки был продлен на пять лет.

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