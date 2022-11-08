Румунія накопичила рекордні 3 млрд газу в своїх газосховищах

Напередодні зими Румунії вдалося накопичити у своїх газосховищах рекордний об'єм газу 3 млрд куб. м. Про це на Facebook повідомив заступник міністра енергетики Вірджіл Попеску.

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"Ми перевищили 3 мільярди кубометрів природного газу у сховищах! Абсолютний рекорд! Сьогодні, 7 листопада, у нас у сховищах 97,75% природного газу – 3000,7 млн кубометрів!", - написав Попеску.

За його словами, взимку у країни не буде проблем з газом. Населення та економіка не постраждають.

Нагадаємо, енергетична криза в Європі почалася за рік до російського вторгнення в Україну. Кремль, доля котрого на ринку газу у 2021 році складала 40%, обмежував поставки газу через українську газотранспортну систему, а також через газопровід "Ямал-Європа" намагаючись таким чином пришвидшити запуск газопроводу "Північний потік-2". Запуск цього газопроводу міг би суттєво посилити позиції Кремля на енергетичному ринку ЄС.

Після російського вторгнення в Україну росіяни продовжували тиск на європейський енергетичний ринок, обмежуючи поставки газу газопроводом "Північний потік-1". Однак лідери країн ЄС та Єврокомісія почали диверсифікувати поставки газу. Через це доля росіян на європейському газовому ринку скоротилася з 40% до 9%. Країни ЄС продовжують працювати над заміщенням російського газу. Головними джерелами поставок наразі є США, Катар, та країни Північної Африки.