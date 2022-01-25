Украина договорилась с Венгрией о гарантированных поставках газа до конца сентября

Украина гарантированно сможет покупать газ у Венгрии до 30 сентября 2022 года. Об этом договорились “Оператор ГТС Украины” и оператор ГТС Венгрии FGSZ.

Как сообщила пресс-служба украинского "Оператора ГТС", такая договоренность позволит Украине увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон.

Нынешнее соглашение предусматривает, что заказчики услуг могут забронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах. Пока эта договоренность действует в тестовом режиме.

При этом операторы уже работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе. Планируется, что их уровень поднимут до нового возможного максимума.

"С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ терминала на острове Крк в Хорватии. Чтобы диверсифицировать источники поставок газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе", — отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии в Украину. По словам Макогона, этот объем газа примерно равен дневной норме потребления Киевом.

Тем временем среднесуточный объем транзита газа через украинские мощности в первой половине января снизился до минимального значения за 2019-2022 годы, составив всего 52 миллиона кубометров.