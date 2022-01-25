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Украина договорилась с Венгрией о гарантированных поставках газа до конца сентября
Украина гарантированно сможет покупать газ у Венгрии до 30 сентября 2022 года. Об этом договорились “Оператор ГТС Украины” и оператор ГТС Венгрии FGSZ.
Как сообщила пресс-служба украинского "Оператора ГТС", такая договоренность позволит Украине увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон.
Нынешнее соглашение предусматривает, что заказчики услуг могут забронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах. Пока эта договоренность действует в тестовом режиме.
При этом операторы уже работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе. Планируется, что их уровень поднимут до нового возможного максимума.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ терминала на острове Крк в Хорватии. Чтобы диверсифицировать источники поставок газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе", — отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии в Украину. По словам Макогона, этот объем газа примерно равен дневной норме потребления Киевом.
Тем временем среднесуточный объем транзита газа через украинские мощности в первой половине января снизился до минимального значения за 2019-2022 годы, составив всего 52 миллиона кубометров.