"Укрэнерго" проиграло апелляцию и должно выплатить ДТЭК 400 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу «Укрэнерго» и оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с этой компании 399,4 млн грн задолженности в пользу «ДТЭК Днепроэнерго». Об этом сообщает Finbalance.

В материалах дела указывается, что задолженность сформировалась из-за ненадлежащего выполнения госкомпанией обязательств по договору об участии на балансирующем рынке. Жалоба подавалась на решение Хозсуда г. Киева от 05.07.2021 г. по делу №910/6635/21, которым был частично удовлетворен иск "ДТЭК Днепроэнерго" и указывалось взыскать с "Укрэнерго" 399,4 млн грн.

Компанией ДТЭК владеет Ринат Ахметов. Она уже выиграла дело, по которому компания «Укрэнегрго» должна выплатить в пользу ООО "ДТЭК Востокэнерго" 633 млн грн задолженности, возникшей вследствие ненадлежащего выполнения обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.

При этом НЭК "Укрэнерго" просит Государственную инспекцию энергетического надзора провести проверки на ТЭС компании ДТЭК из-за частых аварий на них. В результате этого "Укрэнерго" было вынуждено импортировать 3 500 МВт-ч электроэнергии из Беларуси.

Компания также намерена обратиться в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины с обоснованием необходимости проведения соответствующих проверок на предприятиях ДТЭК.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК заплатил около 9,7-15 млн долларов за уголь из США и Колумбии, поставленный для нужд теплоэлектростанций государственной компании “Центрэнерго”. Морем были доставлены 60,5 тысячи тонн угля. Этот энергоноситель должен помочь станциям ДТЭК и государственной "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы во время отопительного сезона.

По словам президента Владимира Зеленского, этого угля хватит, чтобы закрыть потребности украинской энергетики до конца 2021 года и таким образом преодолеть кризис в отрасли, а также избежать отключений потребителей от электроэнергии.

Но риски продолжают оставаться высокими — этот отопительный сезон обещает быть сложным для Украины из-за того, что в Европе бушует энергетический кризис. Цены на энергоносители резко выросли, а дефицит угля на складах ТЭС и риск отключений электроэнергии стал предметом обсуждения в Кабмине еще летом.