"Укренерго" змінило графіки відключення світла на 25 травня

У суботу, 25 травня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії з 20:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що енергетики погіршили прогнози щодо споживання електроенергії, тому графіки відключень сьогодні будуть діяти довше.

25 травня у всіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для промислових і побутових споживачів.

Застосування графіків погодинних відключень світла можливе з з 20:00 до 24:00.

Натомість впродовж дня відключення не передбачаються.

Як уточнюють в "Укренерго", енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.

Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що покриття потреб у столиці тримається на рівні 80%, що на 7% менше за прогноз.

"На цей раз "Укренерго" для Києва дає коригування в гіршу сторону. Обмеження з 20 до 24, покриття потреб до 80% (на 7% менше за прогноз)", - зауважив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

"Ситуація зараз дуже складна, і всі розуміють, що обмеження електропостачання будуть і надалі. Але наша мета - зробити їх мінімальними за існуючих обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід. Адже ми всі це вже проходили і знаємо, наскільки дискомфортно - залишатися без світла", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.