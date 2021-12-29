В Украине начали разрабатывать водородный двигатель: рабочий образец представят до 2023 года

Госпредприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря-Машпроект", входящее в состав "Укроборонпрома", начало разрабатывать водородный двигатель. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Заря-Машпроект" финансирует проект полностью за свой счет. На данный момент идет процесс создания испытательного стенда для разработки опытных образцов, испытаний и получения рабочих образцов сгорающих камер для газотурбинных двигателей собственного производства. Этот процесс планируют завершить в третьем квартале 2022 года.

До 2023 года ГП намерено изготовить рабочий образец камеры сгорания на водородном топливе для газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт.

Следующим этапом станет создание стенда электростанции на испытательной площадке "Каборга" (Николаевская область).

Там собираются провести комплекс опытно-справочных работ для серийных и перспективных газотурбинных двигателей собственного производства на водородном и газоводородном топливе.

Кроме того, на этой площадке проведут испытания двигателей перед поставкой потенциальному заказчику.

"Уже сегодня "Заря-Машпроект" работает над тем, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей. На сегодняшний день мы делаем это за собственные оборотные средства, впрочем, надеемся, что это водородное направление будет поддержано и на государственном уровне", – прокомментировал генеральный директор "НПКГ "Заря – Машпроект" Алексей Жуковец.

В ГП уверены, что создание двигателей на экологическом топливе позволит укрепить энергетическую независимость Украины, уменьшить выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды.

Переход к водородной экономике уже начался во всех развитых странах мира, Украина не отстает. В 2021 году НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" присоединились к инициативе "H2EU+Store" по производству "зеленого водорода" из возобновляемых источников энергии и его экспорту в страны Европы.

Украина занимается развитием и других проектов в этой области. В частности, Европейский банк реконструкции и развития и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении разработки и использования низкоуглеродного водорода. Задача оператора ГТС — подготовить инфраструктуру к декарбонизированным энергетическим рынкам будущего.