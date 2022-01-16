Запасы угля в Украине превысили прошлогодние показатели – Герус

По состоянию на 14 января текущего года, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины впервые в отопительном сезоне превысили запасы угля за такой же период прошлого года.

Об этом в Telegram сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, на 14 января на складах находилось 734,1 тысяч тонн угля.

"Год назад запасы составляли 711,1 тысяч тонн. С начала этой зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тысяч тонн", – написал Герус.

Парламентарий считает, что одним из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности, по морскому направлению.

При этом, Герус отметил, что по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла семь судов, а компания Центрэнерго – четыре судна с энергетическим углем.

Герус также добавил, что фактором такой динамики стал импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь.

Как сообщалось ранее, в Украину завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС, которая является главным источником энергии для области.

Напомним, в конце декабря 2021 года Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах перешла на газ. На 6 января на ЛуТЭС было 8,1 тысячи тонн угля, около 14% от минимального объема.

Источник фото: Depositphotos