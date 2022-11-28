Бажання захисту і помсти. Бомбардування інфраструктури спонукали українців наростити допомогу ЗСУ

У період масованих обстрілів армією РФ української інфраструктури громадяни показово активніше підтримували ЗСУ, повідомляє Опендатабот. Тільки протягом жовтня пожертви на три популярні благодійні фонди (United24, "Повернись живим" та Фонд Притули) склали 1,5 млрд грн.

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Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури 10-16 жовтня сума пожертв за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 разів – аж на 251 млн грн.

Найбільше коштів українці перерахували в жовтні на платформу United24 – благодійну організацію, глобальну ініціативу з підтримки України, запущену 5 травня владою, куди за пів року роботи платформи на рахунки Національного банку зайшло понад 6,8 млрд грн.

При цьому українці жертвували кошти так:

83% коштів (5,6 млрд грн) українці надіслали на рахунок ЗСУ;

11% (745 млн грн) – на рахунок для медичної допомоги;

6% від суми надходжень (429 млн грн) – на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку. Програма передбачає проведення 15 тис. операцій на кінцівках завдяки зібраному першому медичному мільярду.