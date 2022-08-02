Всесвітньо відоме видання Bitcoin Magazine розпочинає роботу в Україні та запускає сайт

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Тепер не потрібно шукати інформацію про Біткоїн на безлічі ресурсів, адже все найважливіше на цю тему можна знайти в одному місці - https://ua.bitcoinmagazine.com.

- Повний гайд від історії створення до дати видобутку останньої монети

- Актуальні новини та аналітичні матеріали від кращих профі Біткоїн-сфери

- Інфографіка для тих, хто любить статистику та розшифровка таємничих термінів для тих, хто не знає, що таке майнінг чи халвінг

Видання займатиметься як локалізацією міжнародного, так і створенням оригінального контенту українською та російською мовами.

«Швидкий розвиток ринку Біткоїна неможливий без сучасного медіа нового формату, що забезпечує читачів якісним галузевим контентом. Із запуском Bitcoin Magazine в Україні, Східній Європі та країнах СНД, ми будемо надавати не лише ексклюзивну інформацію про Біткоїн, а й формуватимемо згуртовану спільноту професіоналів та фанатів цієї галузі», — наголошує Сергій Тронь, інвестор та засновник компанії White Rock Management.

Bitcoin Magazine запустив вебсайт в Україні

Всесвітньо відоме видання Bitcoin Magazine розпочинає роботу в Україні та запускає сайт. Тепер не потрібно шукати інформацію про Біткоїн на безлічі ресурсів, адже все найважливіше на цю тему можна знайти в одному місці.

Повний гайд від історії створення до дати видобутку останньої монети

Актуальні новини та аналітичні матеріали від кращих профі Біткоїн-сфери

Інфографіка для тих, хто любить статистику та розшифровка таємничих термінів для тих, хто не знає, що таке майнінг чи халвінг

Видання займатиметься як локалізацією міжнародного, так і створенням оригінального контенту українською та російською мовами.

«Швидкий розвиток ринку Біткоїна неможливий без сучасного медіа нового формату, що забезпечує читачів якісним галузевим контентом. Із запуском Bitcoin Magazine в Україні, Східній Європі та країнах СНД, ми будемо надавати не лише ексклюзивну інформацію про Біткоїн, а й формуватимемо згуртовану спільноту професіоналів та фанатів цієї галузі», — наголошує Сергій Тронь, інвестор та засновник компанії White Rock Management.

Про Bitcoin Mаgazine

Перше у світі видання про Біткоїн, що існує з 2012 року. Найавторитетніше джерело новин, експертних думок та різноманітної інформації про індустрію, яка сформувалася навколо першої криптовалюти.