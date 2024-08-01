До кінця року відсоткові ставки за кредитами для МСБ скоротяться на 1,5% – банкір

До кінця року відсоткові ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу складуть від 13,5% до 16% річних.

Про це розповіда Оксана Шульга, директор департаменту малого та середнього бізнесу банку "Глобус".

Експертка зазначила, що найнижчі ставки, а це 13,5% річних, будуть запропоновані за "енергокредитами" на придбання та встановлення альтернативних джерел живлення (сонячних панелей, теплових насосів та створення на підприємствах нової енергогенерації тощо).

Шульга говорить, що з вересня по листопад ставки за цільовими кредитами для МСБ на придбання основних засобів ведення бізнесу (виробниче устаткування, автотранспорт, спецтранспорт тощо) можуть скоротитися на 1-1,5% - до 16% річних . На її думку, це стало прямим наслідком зниження облікової ставки до 13%, що дає змогу комбанкам поступово покращувати кредитні умови для позичальників.

За даними фахівчині, у першому півріччі основний обсяг цільових кредитів для малого та середнього бізнесу було видано підприємствам виробничої, промислової та будівельної галузей (до 60% від загальної кількості цільових кредитів для малого та середнього бізнесу), підприємствам торгівлі та компаніям сфери послуг (по 15% кредитів), поступово збільшувалося фінансування компаній з обслуговування будинків та територій. При цьому середня сума наданого кредиту складає 1,2 млн грн на термін від 1 до 5 років.

Як зазначила Оксана Шульга, цільові кредити мають свої переваги: предмет фінансування стає заставою за кредитом, що не вимагає від позичальника додаткових ресурсів на забезпечення кредиту.

Крім того, багато цільових кредитів підтримується державою (наприклад, державні програми "5-7-9", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", "Доступний факторинг"), місцевими адміністраціями та державними фондами (програми для ОСББ та ЖБК "Енергодім" та "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності), що дає можливість позичальнику як отримати компенсацію відсоткової ставки, частини кредиту, так і розраховувати на відшкодування частини вартості обладнання.

Вона розповіла, що наразі понад 64% цільових кредитів для МСБ припадає на державні програми (разом з компенсаційними програмами відшкодування від місцевих органів влади). Решта кредитів для малого та середнього бізнесу (понад 35%) видається за партнерськими програмами, впровадженими банками спільно з виробниками та постачальниками різноманітного знаряддя для ведення бізнесу.

"Майже всі видані цільові кредити за суто банківськими програмами є партнерськими, тобто спільними між банками та виробниками (постачальниками, продавцями) необхідного для бізнесу обладнання, спецзасобів чи транспорту. Завдяки таким програмам позичальник може отримати кредит за ставками на 20-30% нижче середньоринкових", — підкреслила експертка.

За її прогнозом, загальні показники виданих цільових кредитів для малого та середнього бізнесу можуть суттєво зрости завдяки Меморандуму банків про розвиток кредитування та суттєвому розширенню можливостей програми пільгових кредитів "5-7-9" для ОСББ та ЖБК на придбання обладнання для генерації та зберігання електричної енергії з альтернативних джерел (сонячної та вітрової) під 7% річних.

"У другому півріччі кількість виданих кредитів для потреб малого та середнього бізнесу відчутно зросте: порівняно з першим півріччям кількість таких кредитів може збільшитися в середньому на 25-30%. А порівняно з 2023 роком обсяг виданих кредитів зросте на понад 50%", — підсумувала Оксана Шульга.