Глобальный долг в 2020 году подрос на рекордную величину, достигнув $226 трлн - МВФ

В 2020 году из-за пандемии Covid-19 и глубокой рецессии в мире наблюдался самый крупный годовой прирост долга со времен Второй мировой войны - на 28 процентных пунктов до 256% от мирового ВВП, что составило 226 трлн долларов.

В частности, как говорится в сообщении Международного валютного фонда, на долги по государственным займам пришлось немногим более половины прироста, и они увеличились до 99% ВВП.

Рост долга особенно заметен в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос с примерно 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. Частный долг, с другой стороны, рос куда более умеренными темпами, увеличившись со 164% до 178% ВВП за тот же период.

При этом за 2020 год на страны с развитой экономикой плюс Китай пришлось более 90% прироста мирового долга - в размере 28 трлн долларов. Страны этой категории нарастили государственный и частный долг во время пандемии благодаря низким процентным ставкам и действиям центральных банков (включая скупку гособязательств) и хорошо развитые финансовые рынки.

Однако большинство развивающихся стран находятся на противоположной стороне этого финансового разрыва, сталкиваясь с ограниченным доступом к финансированию и часто более высокими ставками по займам, отмечают в МВФ.

В странах с развитой экономикой бюджетный дефицит резко вырос, поскольку они столкнулись с падением доходов из-за рецессии и приняли масштабные фискальные меры в связи с распространением Covid-19. Госдолг по отношению к их ВВП в прошедшем году вырос на 19 процентных пунктов, что сопоставимо с ростом во время мирового финансового кризиса в 2008 и 2009 годах.

Однако частный долг таких стран подскочил в 2020 году на 14 пунктов, что почти вдвое больше, чем 2008-2009, что отражает различную природу двух кризисов: во время пандемии правительства и центробанки поддерживали дальнейшие заимствования частного сектора, чтобы помочь защитить жизнь граждан и обеспечить источники средств существования, а во время глобального финансового кризиса задача правительств заключалась в сдерживании последствий чрезмерного объема займов частного сектора.

В то же время развивающиеся страны и страны с низкими доходами сейчас сталкиваются с гораздо более жесткими финансовыми ограничениями, из-за чего каждая из этих категорий нарастила лишь около 1 трлн долларов долгов в 2020 году (не считая при этом Китай, аккумулировавший на сегодня 26% всего мирового долга).

"Большой рост долга был оправдан необходимостью защитить жизни людей, сохранить рабочие места и избежать волны банкротств. Если бы правительства не предприняли никаких действий, социальные и экономические последствия были бы разрушительными. Но рост долга усиливает уязвимость, особенно по мере ужесточения условий финансирования", - указывают в МВФ.

В фонде констатируют, что высокий уровень долга в большинстве случаев ограничивает способность правительств поддерживать восстановление экономики и способность частного сектора инвестировать деньги в среднесрочной перспективе, и в этой связи важнейшей задачей властей является найти правильное сочетание налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в условиях высокой задолженности и растущей инфляции.

"К счастью, фискальная и денежно-кредитная политика дополняли друг друга во время пандемии. Действия центральных банков, особенно в странах с развитой экономикой, привели к снижению процентных ставок до предела и облегчили правительствам получение займов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Украина к концу года, согласно утвержденной Кабмином стратегии, намерена снизить свой госдолг до 56,9% ВВП.