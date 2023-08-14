Гривня знову зміцнюється: чому готівковий курс провалився нижче 36,6 грн/дол.

Курс на готівковому ринку вперше з весни 2022 року зміцнився до 36,3 грн/дол. Експерти вважають, що до кінця серпня причин нової різкої девальвації не буде. А ось у вересні не виключені нові коливання.

Після сплеску наприкінці липня – на початку серпня, валютний ринок стабілізувався, а готівковий курс навіть зміцнився сильніше, ніж у перші два місяці літа. У новий тиждень, – 14-20 серпня, – ринок входить у діапазоні 36,3-36,9 грн/дол.

"Загальна кон'юнктура ринку поки що досить позитивна, оскільки зберігається баланс між попитом і пропозицією, а очікувана макрофінансова допомога, як і раніше, буде спрямовуватись на погашення бюджетних видатків", - пояснює Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус".

Іншими словами, у другій половині серпня очікується валютний спокій. А ось чи збережеться цей спокій із приходом осені – це питання.

Паніка пройшла і ринок вирівнявся

Як і попереджали фінансові аналітики, коливання на ринку були викликані більше емоціями, ніж фундаментальними чинниками. Незважаючи на те, що і розрив "зернової угоди", і плани НБУ щодо пом'якшення валютних обмежень є факторами ризику для курсу гривні, накопичені резерви та дії НБУ дозволяють гасити будь-які панічні настрої.

Саме тому готівковий курс не вийшов за межі 38 грн./дол. і досить швидко повернувся до значень дуже близьких до офіційного курсу.

Причому сегмент операцій з валютою, які проводять фізособи, вже два місяці поспіль у профіциті: у липні позитивне сальдо між купівлею та продажем валюти (і готівкової, і безготівкової) досягло 0,08 млн дол. У порівнянні з червнем сальдо зросло більш ніж у 4 рази. Щоправда, саме у готівковому сегменті сальдо негативне, але розрив між попитом та пропозицією незначний, близько 100 млн дол.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Дані НБУ

Як і раніше, курсовий орієнтир для фізосіб встановлюють насамперед державні банки. У Приватбанку станом на 11 серпня курс купівлі становив 36,8 грн/дол., продажу – 37,4 грн/дол., в Ощадбанку – 36,9 грн/дол. та 37,85 грн/дол. відповідно, в Укргазбанку – 36,8 грн/дол. та 37,5 грн/дол. відповідно. Вони фактично формують якірний курс, під який підлаштовується решта ринку.

Хоча деякі банки за операціями купівлі валюти встановили курс нижче за офіційний. Наприклад, напередодні вихідних курс покупки в Універсал Банку складав 36,2 грн/дол., в Укрбудінвестбанку – 36,3 грн/дол., у ОТП Банку – 36,5 грн/дол.

Міжбанківський сегмент ринку традиційно в "мінусі": негативне сальдо за безготівковими операціями у липні зросло майже до 1 млрд дол. проти 900 млн дол. у червні. Це сталося через деяке скорочення обсягів продажу валюти. Втім, причина скоріше не у скасуванні "зернової угоди", а в сезонному факторі.

Але оскільки НБУ залишається активним учасником міжбанку, його інтервенції без особливих зусиль перекрили дефіцит.

До речі, у першій половині серпня обсяг інтервенцій Нацбанку становив 460-470 млн. дол. на тиждень. Усього з початку року сума інтервенцій НБУ на міжбанку досягла 15,2 млрд дол.

До осені буде спокійно

Ринок рухатиметься у передбачуваному напрямі, вважає Тарас Лісовий. Незважаючи на плани Нацбанку щодо переходу до вільного курсоутворення, для різких кроків ще не час.

Хоча валютна лібералізація поступово продовжується. З 12 серпня НБУ дозволив:

перекази за кордон для виплати пенсій громадянам України;

участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими у національній валюті;



переказ коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі у торгах.



"Серед головних факторів, які певною мірою стримують реалізацію планів НБУ щодо подальшої лібералізації валютного ринку, є звуження експортних можливостей України через атаки країни-агресора та через відсутність єдиного ефективного рішення щодо нових маршрутів доставки агропродукції до країн Африки та Азії", – пояснює експерт.

Це означає, що курсова ситуація найближчими місяцями залишиться під контролем НБУ. На щастя, готівковий ринок втручання Нацбанку взагалі поки що не потребує, а міжбанк збалансований за рахунок інтервенцій. До того ж, ресурсів для цих інтервенцій достатньо: обсяг золотовалютних резервів НБУ станом на 1 серпня перевищив позначку у 41,7 млрд дол. , що стало черговим рекордом.

Структура міжнародних резервів НБУ у розрізі інструментів

Дані НБУ

"При збереженні фіксованого обмінного курсу, котирування готівкового ринку, як і раніше, будуть синхронізовані з картковим курсом (і безготівковою конвертацією) у коридорі 36,6-37,5 грн/дол. ", – прогнозує економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Втім, вересень може принести ринку сюрпризи. Курсова ситуація на початку осені безпосередньо залежатиме від загальних макроекономічних тенденцій, від функціонування енергетичної інфраструктури (ризики її руйнування, на жаль, нікуди не зникли), від динаміки зовнішньої торгівлі та від інфляційних настроїв.