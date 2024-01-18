Настрій для Ethereum. Який курс чекає на цифрове "срібло" у 2024 році

2024 рік може стати роком виходу цифрових активів з "криптозими". Цьому мають сприяти важливі події у галузі: квітневий халвінг біткоїну, схвалення у США спотових Bitcoin-ETF, подальше регулювання крипторинку в різних країнах світу тощо. Інвестори впевнені: якщо "криптовесна" надовго увійде в індустрію, то 2024 року Ethereum (ETH) може у своєму зростанні обійти біткоїн. Чи реальний такий сценарій? Читайте в матеріалі Delo.ua.

Як останній рік змінювалася ціна ефіру

Згідно з даними сайту Coinmarketcap, за останній рік Ethereum зріс у ціні майже на 63%. Тобто, якщо 19-го січня 2023 року курс ETH знаходився на відмітці $1515, то вже 17-го січня 2024-го його вартість дійшла до індикатору у $2546.

За рік цифрове "срібло" зросло понад 60%. Джерело: Coinmarketcap.

Варто зазначити, що річне збільшення курсу ETH майже у 2 рази – важливий тренд для криптоінвесторів, оскільки вони слідкують за цифровим "сріблом" не менш активно, ніж за Bitcoin. Чому? Все просто: на ринку цифрових активів ця криптовалюта вважається №2 за капіталізацією і наразі складає $305,8 млрд. Для розуміння: сьогодні капіталізація біткоїну коливається на рівні $837,7 млрд.

Як може змінитися курс ETH до кінця 2024 року

Редакція Delo.ua спитала в криптоекспертів щодо їх оцінок майбутнього курсу ефіру у 2024-му. В основному аналітики вважають, що цифрове "срібло" має демонструвати позитивну динаміку весь рік.

Сценарій №1: Ethereum дійде до $4,5-5 тис.

Як звертає увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, наразі собівартість майнінгу ефіру оцінюється рівні $550-700.

"Тобто, це потенційно мінімальна ціна, нижче якої ETH не може впасти", - пояснює аналітик.

Але у 2024 році при песимістичному сценарії ціна ефіру може дійти до $1100-1200.

"А в оптимістичному сценарії вартість Ethereum має можливості досягти планки в $4,5-5 тис.", - говорить Шевчишин.

В яких випадках курс ефіру залишиться оптимістом чи впаде в депресію? Відповідь проста: розклади залежать від того, чи наступить в галузі "криптовесна" або продовжиться "криптозима".

Хоча зараз весь крипторинок поступово "розморожується" та постійно зростає, тож Шевчишин більше схильний вірити в оптимістичне майбутнє ефіру.

Сценарій №2: ціна Ethereum може зрости до $3,3-4 тис.

Курс ETH знаходиться у стійкому висхідному тренді від червня 2022 року, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Тому зараз головний альткоїн прямує "до своєї обов'язкової мети у $3-3,3 тис.

"З поточного рівня біля $2300 це зростання складе 30-40% у найближчі місяці. Далі Ethereum може попрямувати до преміальних значень у $4000. Такий розклад збільшить очікуваний приріст до 80%", - говорить експерт.

При цьому Орищак прогнозує тільки позитивний сценарій для курсу ETH, оскільки не бачить причин для суттєвих негативних трендів у 2024-му, які можуть надовго обвалити курс цифрового "срібла".

Які фактори впливатимуть на зростання ціни ефіру у 2024 році

Максим Орищак з ЦБТ каже, що на позитивну динаміку ціни ETH будуть впливати три ключові події:

Старт циклу зниження ставок ФРС. Для розуміння: минулий запуск такого процесу відбувся у липні 2019 року. Як результат, за два місяці до старту ETH подорожчав на 70%.

"Якщо ринок ф'ючерсів виявиться правий на рахунок дати старту нового циклу пом'якшення ФРС у березні-2024, тоді січень, лютий і перша половина березня можуть принести дуже хорошу прибавку до ціни головного альткоїну", - зазначає експерт.

Квітневий халвінг Bitcoin. Справа в тому, що під час останнього передхалвінгового ралі - у період із січня до початку травня 2020 року - BTC подорожчав тільки на 22%. Своєю чергою, цифрове "срібло" додало в ціні у три рази більше!

"За той же період ETH зріс на 65%. Цей тренд знову говорить про перевагу Ethereum над Bitcoin у найближчі 4-6 місяців", - звертає увагу Орищак.

Схвалення Ethereum-ETF у США. Варто зазначити, що 11-го січня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже надала зелене світло спотовим Bitcoin-ETF . До речі, редакція Delo.ua вже докладно розповіла про перспективи та ризики цього інвестиційного інструменту. Тепер настає черга для запуску Ethereum-ETF .

"Ethereum-ETF мають повноцінно запрацювати у США в другій половині 2024 року. Таким чином, найбільший фінансовий ринок у світі отримає інструменти для прямих інвестицій у Bitcoin та Ethereum. Це також позитивно вплине на індустрію та на курси усіх криптовалют", - каже експерт.

Фінансовий радник Михайло Пацан також згоден з тим, що схвалення Bitcoin- та Ethereum-ETF дозволить залучити гроші великих інвесторів в криптогалузь. Цей тренд може забезпечити додаткову ліквідність і стабільність ринку, а також допоможе підвищити його легітимність.

"Це можливо тільки за рахунок Bitcoin- та Ethereum-ETF, оскільки тоді інституціональним інвесторам не треба купляти криптовалюти напряму. Вони зможуть придбати цифрові активи через паї фонду і тримати їх на балансі фонду". Михайло Пацан фінансовий радник

Які оцінки курсу Ethereum підготували іноземні експерти

Загалом закордонні аналітики також обіцяють цифровому "сріблу" райдужне майбутнє найближчі роки. Зокрема, експерти компанії Finder вважають, що до 2025 року ціна ефіру зросте до $5824, а до 2030 – до $14 411.

У 2023 році ефір може коштувати $14,4 тис. Джерело: Finder.

А аналітики світового банку Standard Chartered зробили висновки, що ціна Ethereum може зрости до $8 тис. до кінця 2026 року, передає видання Reuters. Це стане можливим завдяки тому, що "монету" будуть активно використовувати в "розумних контрактах", іграх, «токенізації» традиційних активів, що будуть базуватися на цьому блокчейні.