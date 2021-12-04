Украинские компании получают рекордные возмещения НДС. "Нибулон" за месяц получил 1,2 млрд грн

В ноябре 2021 года общий объем бюджетного возмещения НДС (налог на добавленную стоимость – Delo.ua) составил рекордные 17,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

По информации Госказначейства, это на 3,5 млрд грн больше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного в сентябре (14,2 млрд грн).

"Количество успешных операций за месяц несколько выше среднегодовых показателей – 3878, как и среднее время возмещения – 36 суток (среднегодовой показатель – 33 суток)", – сказано в сообщении.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС в Украине за ноябрь 2021 года выглядит так:

1. ООО СП "Нибулон" – 1,22 млрд грн;

2. ЧАО "ММК имени Ильича" – 882 млн грн;

3. ООО "Кернел-Трейд" – 616 млн грн;

4. ООО "АДМ ЮКРЕЙН" – 790 млн грн;

5. ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" – 667 млн грн.

Напомним, в 2020 году было заявлено к возмещению НДС 146,9 млрд грн, а было получено – 143,1 млрд грн.

При этом, за последний год существенно уменьшились объемы схем по минимизации НДС, о чем свидетельствуют как собственные данные представителей бизнеса, так и динамика сбора НДС по годам.

Ранее сообщалось, что в Киеве фиктивные фирмы зарегистрировали на подставных лиц более 40 предприятий, которые за последние полтора года заявили о бюджетном возмещении более 400 млн грн НДС.

Из этой суммы более 100 млн грн уже было незаконно выплачено из государственного бюджета.

Перед этим в Киевской области разоблачили группу лиц, подозревающихся в махинациях с НДС. Было установлено, что злоумышленники с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров наладили схему завышения налогового кредита по НДС на общую сумму около 53 млн грн.