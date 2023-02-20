Стабільний березень. В якому діапазоні коливатиметься долар наступного місяця

За всіма економічними ознаками у березні на ринку валют спостерігатиметься відносна стабільність і прогнозованість: так, наприклад, амплітуда готівкового курсу долара перебуватиме на рівні 39,5-41 грн/$. Тобто граничні межі курсових коливань складуть до 1,5 грн, що є допустимим в умовах війни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, такої думки притримується і директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко. При цьому він нагадує, що відносно стабільна ситуація на валютному ринку спостерігається від жовтня 2022 року.

Серед головних чинників, що позитивно вплинули і продовжують впливати на курс валют, варто виокремити такі:

рівень інфляції (за підсумками січня інфляція склала 0,8%, а у лютому за всіма ознаками цей показник буде приблизно 1-1,3%);

"Вочевидь, причиною незначного зміцнення гривні щодо до долара (в середньому на 0,5%), що спостерігалося наприкінці січня-початку лютого, якраз і є деяке пристосовуння економіки до нових умов", – говорить Марченко.

До того ж НБУ переглянув свій прогноз щодо річної інфляції: очікується, що за підсумками 2023 року вона не перевищить 19% (в середньому 1,6% на місяць), що дасть змогу тримати баланс на валютному ринку.

макрофінансові надходження від країн Заходу, що становлять в середньому $4 млрд на місяць. Ці кошти наразі важливі для нормального функціонування країни, адже вони частково покривають дефіцит державного бюджету;

ефективні рішення НБУ щодо незмінних облікової ставки та офіційного курсу валют, а також зі встановлення і підтримки балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту за рахунок впровадження нових депозитних "конвертаційних" програм та проведення валютних інтервенцій.

"Важливими для стабільного курсу валют є валютні надходження за експорт зернових, технічна допомога в енергетичній та військовій сферах від партнерів нашої країни. Крім того, на стабільність курсу валют впливають успіхи на фронті та психологічна стійкість наших громадян", – нагадує експерт.

Таким чином, за підсумками кількох місяців було сформовано базис стабільності валютного ринку. І за всіма ознаками, у березні курс готівкового долара перебуватиме у звичних "кордонах": 39,5-41 грн/$. Наступного місяця валютному ринку справді навряд чи загрожують якісь різкі чи непередбачувані зміни.