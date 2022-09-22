У НБУ пояснили здорожчання долара на готівковому ринку до 43 гривень

Поточні коливання на валютному ринку пов'язані насамперед із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців валютного ринку на тлі оголошення мобілізації в РФ, повідомив у коментарі агентству "Інтерафкс-Україна" заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.

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"Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, і завжди за підсумком курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може як слабшати, так і зміцнюватися", – зазначив він.

Основною причиною курсових коливань у готівковому сегменті валютного ринку до новин про мобілізацію в Росії Гелетій назвав тимчасову нестачу готівкової валюти в касах окремих банків.

Він нагадав, що для вирішення цієї проблеми Нацбанк проводить операції з підкріплення кас системно важливих банків готівковою валютою, зокрема, на початку поточного тижня провів дві операції з обміну готівкової валюти: одну – з доларами США, другу – з євро, а раніше – ще три подібних операції.

За словами заступника голови НБУ, постачання готівкової валюти в різні міста країни і в різні відділення вимагає часу, проте це допоможе стабілізувати ситуацію з готівковою валютною ліквідністю банків.

"Ми готові й надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення цієї проблеми. Національний банк має достатні обсяги готівкової іноземної валюти для цього", – підкреслив Гелетій.

Він додав, що на динаміку курсу на початку осені також впливали традиційні сезонні фактори, які також є тимчасовими: це зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку агросектору.

"У безготівковому сегменті валютного ринку, в якому здійснюється найбільша частка валютних операцій, негативних тенденцій не спостерігається. Навпаки, відбувається зростання пропозиції валюти з боку насамперед експортерів агропромислової продукції, зокрема завдяки роботі "зернового коридору", – зазначив заступник голови НБУ.

Зазначимо, що минулого тижня курс гривні на готівковому ринку підійшов до позначки 42 гривні за долар, тоді як Нацбанк з 21 липня утримує офіційний курс на рівні 36,57 гривні за долар. Після новин про мобілізацію в Росії вартість американської валюти наблизилася до 43 гривні, а в окремі дні цього тижня долар продавався ще дорожче.

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