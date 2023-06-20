Від вигоди не втечеш. Що пропонує ПриватБанк на ринку еквайрингу і наскільки це корисно бізнесу

Вимоги до фіскалізації торгових операцій посилюються, проте бізнес може у лічені години оминути складнощі, скориставшись сучасними сервісами еквайрингу.

Сьогодні підприємці мають можливість швидко і вигідно налагодити прийом безготівкових платежів для свого бізнесу у повній відповідності до діючих вимог законодавства. Для цього можна скористатися пропозиціями від ПриватБанку, який активно розвиває усі необхідні сервіси еквайрингу.

Варто звернути увагу на сервіси "Каса" та додаток "Термінал", які допоможуть підприємцям не турбуватись про прозорість торгових операцій і спати спокійно.

На сьогоднішній день державний Приватбанк посідає на українському ринку лідерську позицію з 244 тисячами пристроїв. Протягом минулого року через ПриватБанк по еквайрингу пройшло транзакцій на 551 млрд грн, де приріст у порівнянні з 2021 роком склав 18%. Однак, серед іншого, бізнес обирає Приватбанк як еквайра завдяки зручності при користуванні послугами.

ПриватБанк вже зараз пропонує прості та зручні рішення (POS-термінали на операційній системі Android, сервіс "Каса" та додаток "Термінал" для смартфону). Тут еквайринг дійсно надає повний сервіс обслуговування, додаткових можливостей та видів прийому платежів. Вигода ще й у тому, що бізнес таким чином отримує нових клієнтів – власників платіжних карток.

Разом з тим бізнес-клієнт отримує онлайн-платформу для керування торговими точками та особистий кабінет, а додаткові сервіси дозволять підприємцям пропонувати більше послуг, ніж конкуренти. При цьому підтримка тут цілодобова. Підключення еквайрингу справді швидке: орієнтовний строк встановлення POS-термінала після замовлення складає орієнтовно 24 години.

З касовим апаратом у POS-терміналі буде дійсно зручніше

Сервіс "Каса" (ПРРО) користувачу вже враховано в тариф без додаткової оплати. Інакше кажучи, йдеться про касовий апарат у POS-терміналі, що найкраще підійшло для малого та середнього бізнесу, ФОП, роздрібної торгівлі, продуктовим магазинам, кав'ярням тощо.. А продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну проходить через POS-термінал.

Підключення сервісу просте:

Підключіть еквайринг , якщо ще немає. Створіть ключ SmartID за посиланням (якщо ще не створили) та зареєструйте його в електронному кабінеті ДПС за посиланням . Зареєструйтеся в сервісі «Каса» в «Приват24 для бізнесу» за посиланням . Отримайте сучасний Android-термінал. Заробіть перший продаж із сервісом «Каса».

Прийом оплати через смартфон вже став трендом

Стосовно додатку "Термінал", то він дозволяє приймати оплату за товари за допомогою смартфона. І ця процедура минулого року стала хітом серед клієнтів ПриватБанку, оскільки дає очевидні вигоди. По-перше, в ПриватБанку немає абонентської плати за "Термінал", тут діє лише базова комісія з еквайрингу. По-друге, це зручно, бо смартфон завжди в кишені продавця, водія, кур'єра чи адміністратора.

Цей додаток зручний ще й тим, що завантажується за хвилину, а реєстрація в особистому кабінеті займе до 15 хвилин. Іншими словами, можна обійтися без жодних паперових договорів і відвідування відділень. Більш того, в додатку можна фіксувати свої грошові операції за допомогою програмного PPO. І створення з фіскалізацією чеків, і передачу даних податківцям можна здійснити зі смартфону, який завжди під рукою.