Закон про оподаткування маркетплейсів: як на це реагує бізнес

9 червня парламент ухвалив “багатостраждальний” закон про оподаткування маркетплейсів. Цього рішення місяцями вимагали Європейський Союз та МВФ, зробивши його умовою для подальшої фінансової підтримки України. Як нове оподаткування вплине на мільйони користувачів Glovo, Bolt, OLX і Rozetka та що думає про це бізнес, розібралось Delo.ua .

Цифровими платформами щодня користуються мільйони українців. Масштаб маркетплейсів величезний: Rozetka має близько 16 млн користувачів, Bolt – 3,5 млн, а OLX – 25 млн.

Через значну активність цих платформ новий податок має суттєво поповнити бюджет – щороку він може приносити близько 14 млрд грн додаткових надходжень, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Реакція бізнесу

За даними опитування Київської школи економіки, проведеного на початку поточного року, ідею легалізації доходів через цифрові платформи підтримують 74% водіїв і кур’єрів. Про це в коментарі Delo.ua розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман. Зазначимо, що опитування проводилось ще до ухвалення фінальної редакції закону.

Головною причиною підтримки є спрощення умов праці та можливість працювати легально, без бюрократії. Однак реакція підприємців виявилася неоднозначною.

У OLX позитивно оцінили рішення парламенту. У відповідь на запит Delo.ua в компанії зазначили, що закон відповідає європейській практиці. Він не передбачає розкриття банківської таємниці та набуде чинності лише з 2027 року.

Іншої думки дотримується співзасновник групи компаній “Нова Пошта” Володимир Поперешнюк. Він вважає, що новий закон вдарить по мільйонах людей, які підробляють на платформах після основної роботи. За його прогнозом, частина з них відмовиться від такої діяльності. Як наслідок, пропозиція послуг на ринку зменшиться, а ціни на таксі, доставку та оренду житла зростуть.

Що зміниться після набуття чинності закону

Ухвалення закону – це виконання міжнародних зобов’язань України перед МВФ та ЄС щодо збільшення доходів держбюджету. Зокрема, у травні Верховна Рада ратифікувала меморандум з ЄС про надання кредиту, одним із пунктів якого був цей закон.

В умовах війни всі додаткові внутрішні надходження спрямовуватимуться на оборону країни.

Закон імплементує вимоги Директиви ЄС DAC7 та Модельних правил ОЕСР. Так як він набуде чинності не відразу (оподаткування запустять лише 1 січня 2027 року), впродовж 2026-го купувати, продавати та надавати послуги можна буде за старими правилами.

Після повного запуску реформи ринок праці зміниться так:

Платформи стануть податковими агентами – Uber, Bolt, Glovo, OLX Доставка та інші самостійно утримуватимуть податок із виплат. Водіям і кур’єрам більше не доведеться реєструвати ФОП і наймати бухгалтерів. Зниження податкового навантаження – замість теперішніх 18% ПДФО + 5% військового збору вводиться єдиний платіж 10%. Військовий збір з цих доходів скасовується. Встановлюються нові ліміти для продавців:

дохід до 2000 євро на рік – не оподатковується;

від 2000 євро до 834 мінімальних зарплат – 10%;

понад 834 мінімальні зарплати – 23% з суми перевищення.

Нагадаємо, що старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський назвав «абсурдним» обмеження у 30 продажів на рік для продавців особистих речей. На його думку, державі варто оподатковувати лише реальний дохід, орієнтуючись виключно на фінансовий поріг у 2000 євро, без обмежень за кількістю транзакцій.